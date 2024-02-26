عمره 100 عام.. ما قصة المنزل الأكثر وحدة في العالم وطريقة بنائه؟

«المنزل الأكثر وحدة في العالم».. اسم أُطلق على أحد المنازل في إيطاليا لموضعه الغريب في البناء دون أن يسكنه أحد لعشرات السنين حتى أصبح مهجورًا، وهو ما أثار دهشة المواطنين متسائلين عن قصته الغريبة، ولماذا بُني في هذا الوضع؟

قصة المنزل الأكثر وحدة في العالم

بُني المنزل الأكثر وحدة في العالم، على صخرة بشكل أفقي أعلى قمة سلسلة جبال كريستالو في الدولوميت الإيطالية، كما أنّه يطل على منحدرٍ حادٍ مميت، نظرًا لارتفاعه الشاهق فوق مستوى سطح البحر، وفق ما نشرته صحيفة «The sun» البريطانية.

ما يقرب من 100 عامٍ، تُرك المنزل الأكثر وحدة في العالم دون أن يسكنه أحد، وظل مهجورا، بُني المنزل الذي يُشبه الكوخ من الطوب والخشب، والمثير للدهشة طريقة بناء المنزل في الجبل كيف حُملت المواد اللازمة وبني في مكانٍ غير آمن.

تصميم المنزل الأكثر وحدة

مساحة المنزل ضيّقة، ويوجد بها بعض الكراسي الخشبية إلى جانب مساحة صغيرة للنوم، إذ يشبه الملاجئ التي بُنيت خلال النزاع المسلح بين الإيطاليين والمجريين النمساويين المعروف باسم «الحرب البيضاء»، كما أنه يبدو من المستحيل الوصول إليه من بعيد، سوى من طريق جبلي مرعب في تضاريسه للغاية، لذلك أطلق عليه المنزل الأكثر وحدة في العالم.