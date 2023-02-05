أحمد المسلماني: 1914 عام تغير العالم.. «شهد بداية الحرب العالمية الأولى»

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن العام الذي تغير فيه العالم هو 1914، إذ يشير لتاريخ الحرب العالمية الأولى، لما لها من تأثيرات كبيرة للغاية، ذاكرًا كتاب «دراسة للتاريخ» الخاص بـ«أرنولد توينبي» من كبار المؤرخين والفلاسفة بالقرن العشرين، الذي كان مشهورا بنظرية «التحدي والاستجابة»، ودرس عن تاريخ الحضارات وليس الدول.

نظرية «التحدي والاستجابة»

وأضاف «المسلماني»، خلال تقديمه لبرنامج «الطبعة الأولى» عبر فضائية «الحياة»، أن أرنولد توينبي أخذ نظرية «التحدي والاستجابة» من إحدى العلماء النفسيين، فعند تعرض شخصين لصدمة، يكون رد فعل إحداهما الاستسلام للصدمة، دون بذل أي مجهود ويصبح تعامله وتحديه سلبي، أما الآخر يبدأ في التعامل مع هذا التحدي، وينتصر عليه ويتفوق.

الحرب الأهلية الأمريكية

وأشار «المسلماني»، إلى أن «توينبي» نقل نظرية «التحديد والاستجابة» من علم النفس للحضارات، ذاكرًا أنه زار مصر والقى محاضرات 1964 في جامعتي «القاهرة والإسكندرية»، التي ترجمها وحررها الدكتور فؤاد زكريا.

وذكر أبزر ما تناولته محاضرات «تويبني»، أهمها: الحرب الأهلية الأمريكية كانت الأكبر في القرن التاسع عشر، إذ نتج عنها 600 ألف قتيل، وذلك الحرب تشكلت أمريكا وأصحبت قوى عظمى منذ ذلك الحين.