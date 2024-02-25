مفاجأة في أسعار السيارات المستعملة بالمحافظات.. الدولار كلمة السر

شهدت أسعار السيارات المستعملة في المحافظات اليوم الأحد انخفاضا كبيرا، بالتزامن مع انخفاض أسعار الدولار، خلال الأيام القليلة الماضية، وزيادة حركة البيع والشراء داخل الأسواق.

أسعار السيارات المستعملة في بورسعيد

قال محمد الهادي أحد تجار السيارات في السوق الرئيسي المخصص من محافظة بورسعيد لبيع السيارات، إن أسعار السيارات المستعملة شهدت انخفاض كبير مع بدء توافد المواطنين وبعض التجار لشراء السيارات.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن هناك بعض المواطنين يتوقعون انخفاضا جديدا في الدولار وبالتالي سيكون هناك انخفاض جديد في الأسعار خلال الفترة المقبلة، وهو ما دفعهم لبيع السيارات وعرض العديد من الموديلات المختلفة.

وقال إن السيارة هيونداي إلنترا موديل 2005 و 2006 سجلت اليوم 270 ألف جنيه في انخفاض 40 ألفا، فيما سجلت السيارة ميتسوبيشي لانسر بومة موديل من 2006 حتى 2008 سعرا يقارب 300 ألف جنيه، مشيرا إلى أن أسعارها كانت تصل إلى 350 ألف جنيه قبل أسبوع.

أسعار السيارات المستعملة في الإسماعيلية

وفي محافظة الإسماعيلية، شهد السوق الرئيسي المخصص لبيع السيارات والمحدد من قبل المحافظة بمنطقة شارع الغابة، إقبالا من المواطنين لفحص وشراء السيارات بنسبة زيادة تصل إلى 50% بحسب بعض التجار.

وقال إبراهيم الفقي «تاجر سيارات»، إن العديد من التجار أيضا أقبلوا على الشراء بعد توقف دام أكثر من 3 أشهر، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار الدولار أثر على السيارات في الفترة الحالية.

وقال في تصريحات خاصة، إن سعر السيارة ميتسوبيشي شارك موديل 2010 و2011 سجل 430 ألف جنيه في الأسواق بعدما تجاوز 450 ألف الأسبوع الماضي، فيما سجل سعر رينو لوجان موديل من 2014 حتى 2017، ما بين 250 و300 ألف جنيه بحسب الحالة، مشيرا إلى أن أسعار السيارة كان قد تجاوز 350 ألف خلال الأيام القليلة الماضية.

أسعار السيارات المستعملة في المنوفية

وفي المنوفية انخفضت أسعار السيارات المستعملة بشكل كبير مقارنة بالأسبوع الماضي، بالتزامن مع انخفاض الدولار، بحسب بعض التجار، وقال محمد حميد -تاجر سيارات- إن السيارة تويوتا كورولا موديل 99 بلغ سعرها اليوم 200 ألف جنيه تقريبا بانخفاض 20 ألف تقريبا عن الأسبوع الماضي.

وأضاف، أن هناك سيارات في السوق تبدأ من 50 ألف جنيه كسيارة فيات 132 موديل 73، فيما ترتفع الأسعار بارتفاع موديل السيارة وكفائتها.