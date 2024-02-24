أسعار السيارات المستعملة بأقل من 200 ألف جنيه.. 6 طرازات متنوعة

يبحث الكثير من محبي السيارات عن عروض مميزة في سوق السيارات المستعملة، خاصةً تلك التي تقع في حدود ميزانية محددة.

وتستعرض «الوطن» في هذا التقرير نظرة على 6 سيارات مستعملة مميزة، جميعها بسعر أقل من 200 ألف جنيه، وذلك وفقًا لما كشفته مواقع ومنصات بيع السيارات المستعملة على الإنترنت.

أسعار السيارات المستعملة بأقل من 200 ألف جنيه:

وجاءت أسعار السيارت المستعملة بأقل من 200 ألف جنيه، كالتالي:

هيونداي إلنترا 1997:

تعد سيارات هيونداي سيارات كورية تم تصنيعها من قبل شركة هيونداي موتورز، وتتميز بقوة تبلغ 80 حصانا، بالإضافة إلي أنها تعتمد على ناقل حركة أتوماتيكي، وتعتمد على البنزين في الوقود.

وسجل سعر السيارة في سوق السيارات المستعملة، نحو 150 ألف جنيه مصري في السوق المستعمل للسيارات.

مرسيدس 280 موديل عام 1984:

جرى تجهيز هذه السيارة بمحرك من النوع الصحيح يبلغ 2.746 CC سداسي، تتمتع بقوة 177 حصان، وتعتمد على ناقل حركة أتوماتيك، وتعتمد في الوقود على البنزين، بينما جاء سعر السيارة بحوالي 190 ألف جنيه مصري، في السوق المستعمل للسيارات.

فيات سينا سيدان 2001:

تشتهر السيارة بمحرك 1500 CC يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 85 حصانًا، بالإضافة إلي مصابيح أمامية حادة المظهر مع إشارات جانبية تعتمد على ناقل حركة أتوماتيك، وتعتمد السيارة في الوقود على البنزين، بينما سجل سعر السيارة حوالي 170 ألف جنيه مصري في السوق المستعمل للسيارات.

فيات بيترا 2003:

تتميز السيارة بمحرك سعته 1600 CC وناقل حركة مانيوال، وتعتمد في الوقود على البنزين، وتعتمد على قوة تبلغ نحو103 حصان، وسجل سعر السيارة حوالي 195 ألف جنيه مصري، في السوق المستعمل للسيارات.

سكودا أوكتافيا A4 2009:

طراز ألماني تعتمد على ناقل حركة أتوماتيك، وتعتمد في الوقود على البنزين، وتعتمد على محرك سعته 1600 CC بقوة حصان تبلغ نحو 101 حصان.

وجاء سعر السيارة ما يقرب من 150 ألف جنيه مصري، في السوق المستعمل للسيارات.

أوبل فيكترا 1994:

تعتمد السيارة على ناقل حركة مانيوال خماسي السرعات، ويبلغ قوة المحرك نحو 74 حصانًا، بسعة تبلغ 1600 CC رباعي الأسطوانات، وتعتمد في الوقود على البنزين.

وسجل سعر السيارة حوالي 165 ألف جنيه مصري، في السوق المستعمل للسيارات.