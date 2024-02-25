نيللي.. «الفراولة»

«فراولة قادرة تخدعك وتبيع لك النفَس اللى بتتنفسه».. تشبه ثمرة الفراولة البلدى الناضحة بلونها الجذاب ورائحتها الفواحة، ببراعة شديدة تدخل إلى روحك، تعرف نقطة ضعفك وتلعب عليها. لن تستسلم بسهولة حتى تخضع لما ترغب به، تحدٍّ درامى جديد تخوضه الفنانة نيللى كريم فى موسم الدراما الرمضانية 2024 بعد مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية التى رسّخت وجودها على الساحة الفنية لتصبح واحدة من أبرز الوجوه التى ينتظرها الجمهور فى الموسم الرمضانى.

تخلع «نيللى» ملس «نادرة» الصعيدى الذى ارتدته فى موسم الدراما الرمضانية 2023 بمسلسل «عملة نادرة»، وترتدى زى «فراولة» ابنة حارس أحد العقارات فى منطقة الزمالك، لديها العديد من المواهب، قراءة الفنجان أبرزها، بجانب قدرتها الكبيرة على الإقناع، يتغير عالم الفتاة البسيطة عندما تلتحق بالعمل فى إحدى الشركات المتخصصة فى بيع الإكسسوارات المستخدمة فى جلب الطاقة الإيجابية، ومع تصميم «فراولة» وقدرتها على بيع الوهم تستطيع أن تكون خبيرة شهيرة فى الطاقة تحظى بمتابعة الملايين، وتتغير حياتها الاجتماعية تماماً وتصبح مالكة الشركة نفسها، ولكن هل تستقيم لها الحياة بعد النجاح المبنى على وهم الناس؟

الكوميديا لا تُعتبر مغامرة كبيرة بالنسبة لنيللى كريم، حيث نجحت فى أن تحجز مكاناً لنفسها كممثلة ناجحة تستطيع التقلب بين الأدوار ببراعة ما بين الكوميديا والتراجيديا، وكانت تجربتها فى مسلسل «بـ100 وش» فى موسم الدراما الرمضانية 2020 خير دليل على ذلك، ومن قبلها تجارب سينمائية عديدة، منها «غبى منه فيه»، «زهايمر»، «بشترى راجل».

موسم الدراما الرمضانية شهد ميلاد الفنانة الشابة التى تمتلك جسداً نحتت معالمه سنوات طويلة من دراسة الباليه، فكانت بدايتها كراقصة فى مسلسل «ألف ليلة وليلة» الذى عُرض فى رمضان 1991، وبعدها بـ8 سنوات حصلت على فرصة للمشاركة فى فوازير «حلم ولا علم» التى عُرضت فى رمضان من العام 1999.

ملامح رقيقة وعيون بندقية تميل إلى الخضار، مقدار عالٍ من الإحساس وقدرة على التعبير، هكذا تعرّف الجمهور للمرة الأولى فى موسم الدراما الرمضانية منذ 24 عاماً على الوجه الجديد نيللى كريم التى قدمتها سيدة الشاشة العربية للجمهور فى مسلسل «وجه القمر» إنتاج عام 2000، كان الحظ حليف الفنانة الشابة فى العام التالى لتشارك مع مجموعة كبيرة من نجوم الدراما فى بطولة مسلسل «حديث الصباح والمساء» للمخرج أحمد صقر، لتجسد شخصية «دنانير» ابنة صادق بركات التى كتب تفاصيلها الأديب الكبير نجيب محفوظ.

على مدار السنوات التالية أعطت «نيللى» مساحة أكبر إلى السينما فى مسيرتها بجانب عدد من الأعمال الدرامية التى قدمتها بين الحين والآخر، حتى جاء عام 2013 الذى شهد تحولاً كبيراً فى حياتها حين خاضت بطولتها الدرامية المنفردة الأولى فى مسلسل «بنت اسمها ذات» المأخوذ عن رواية للكاتب الكبير صنع الله إبراهيم، وحمل المسلسل توقيع المخرجة كاملة أبوذكرى، وكتب نجاح «ذات» شهادة نجومية نيللى عند الجمهور.