كاتبة صحفية: الشركة المتحدة تقدم الموسم الدرامي الرمضاني الأكبر في الوطن العربي

قالت نورهان نصر الله، الكاتبة الصحفية بجريدة الوطن، إنَّ عدد الأعمال الدرامية المطروحة في دراما رمضان هذا العام سيصل إلى 19 عملا دراميا، إذ أن شاشات التلفزيون ستكون ممتلئة بمجموعة متنوعة المسلسلات تناسب كل الفئات والأعمار.

المتحدة تقدم هذا العام الموسم الدرامي الأكبر في الوطن العربي

وأضافت نصر الله، في مداخلة هاتفية لها ببرنامج «8 الصبح»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ الشركة المتحدة تقدم هذا العام الموسم الدرامي الأكبر في الوطن العربي، من حيث الإنتاج الضخم وصناعة المحتوى، مؤكدة أنه يأتي في إطار حرص «المتحدة» على إثراء وتشجيع الدراما المصرية لتعيدها إلى الصدارة مرة أخرى.

استراتيجية واضحة للمتحدة

وأشارت الكاتبة الصحفية إلى أن الشركة المتحدة اعتمدت رؤية واستراتيجية واضحة سارت عليها، ما انعكس بالإيجاب على الساحة الفنية ككل، ليكون لدينا أعمالا درامية جديدة تعرض على مدار العام ولا تقتصر على موسم بعينه مثل موسم الدراما الرمضانية.

مسلسل الحشاشين متوقع له أن يُسجل ضمن الأعمال التاريخية المهمة

وأكدت نصر الله أنَّ الشركة المتحدة تحرص على تقديم الفكرة بشكل مبهر داخل إطار درامي، وتجدد في طرح الأفكار المتنوعة للأعمال درامية، لافتة إلى وجود بعض الأعمال الاستثنائية هذا العام، مثل مسلسل الحشاشين متوقع له أن يُسجل ضمن الأعمال التاريخية المهمة، وذلك لضخامة ميزانية إنتاجه، وتوسيع رقعة تصوير مشاهده لتصل إلى 3 قارات بمشاركة فرق عالمية لتصميم معارك على أعلى مستوى، إضافة إلى تصميم الملابس والأسلحة الذي يؤكد أننا أمام عمل فني ضخم.

وأوضحت نورهان نصر الله، أن مسلسل الحشاشين ضخم أيضا على مستوى الأفكار، إذ كتبه الكاتب الكبير عبدالرحيم كمال، وأخرجه بيتر ميمي وهي المرة الأولى التي يجسد فيها النجم كريم عبدالعزيز شخصية شريرة وهي شخصية حسن الصباح، مؤسس فرقة الحشاشين، أول جماعية قتالية في التاريخ.