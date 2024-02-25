افتتاح المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة التنشيطية «حقك تنظمي» بكفر الشيخ

افتتح الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، المرحلة الثانية من حملة تنظيم الأسرة التنشيطية تحت شعار «حقك تنظمي»، وذلك بمستشفى كفر الشيخ العام، بهدف تعزيز الوعي بأهمية تنظيم الأسرة، وتوفير الخدمات الصحية المتعلقة بها، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، والدكتور أحمد عبد العليم، مساعد وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، والدكتور محروس الخولي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، والدكتور حسين عبد الرازق، مدير مستشفى كفر الشيخ العام، والدكتور وسام الحشاش، مدير إدارة كفر الشيخ الصحية.

تفعيل دور تنظيم الأسرة في المجتمع

وفي كلمته، أكد وكيل الوزارة، على أهمية تفعيل دور تنظيم الأسرة في المجتمع، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة للأفراد والأسر، مشيراً إلى أنّ حملة تنظيم الأسرة التنشيطية تأتي في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الوعي والتثقيف حول تنظيم الأسرة وتوفير الخدمات الصحية اللازمة.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ الحملة تهدف إلى توفير الخدمات الصحية المتكاملة للأزواج والأسر، بما يُحقق صحة وسلامة الأفراد، ويسهم في بناء مجتمع صحي قوي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد أبو السعد، وكيل المديرية، عن دعمه الكامل للحملة وتقديره للجهود المبذولة في تنظيمها، متطرقاً إلى أهمية التوعية بمفهوم التنظيم الأسري، وتوفير الخدمات اللازمة للأزواج والأسر لتحقيق التنمية الصحية المستدامة.

خدمات ووسائل تنظيم الأسرة بالمجان

وأفاد الدكتور محروس الخولي، مدير إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ، أنّ جميع العيادات المتنقلة تجوب القرى المحرومة من الخدمة لتلبية الاحتياجات غير المتوفرة من خدمات ووسائل تنظيم الأسرة للمواطنات المنتفعات بالمجان.

وتتضمن المرحلة الثانية من الحملة محاضرات وورش عمل تفاعلية يُقدمها خبراء متخصصون في مجال تنظيم الأسرة، وتتيح الفعالية الفرصة للمشاركين لطرح الأسئلة والاستفسارات والحصول على إجابات من الخبراء.