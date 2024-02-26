تفاصيل استعداد 600 مسجد بمطروح لاستقبال المصلين في شهر رمضان

تكثف مديرية الأوقاف بمطروح جهودها، لتجهيز جميع المساجد في مراكز ومدن وقرى محافظة مطروح استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وقال الشيخ حسن عبد البصير عرفة، وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، في تصريح خاص لـ«الوطن» إنه جاري مراجعة جميع المساجد في محافظة مطروح التابعة للمديرية في نطاق الإدارات بالمراكز بإجمالي 600 مسجد منتشرة في السلوم وسيدي براني والنجيلة ومرسى مطروح ورأس الحكمة والضبعة والعلمين والحمام، بالإضافة إلى سيوة، ويجري المرور عليها من خلال إدارة المتابعة والمفتشين بالمديرية وإدارات الأوقاف الفرعية للوقوف على إعداد وتجهيز المساجد.

صيانة وتعقيم ونظافة المساجد

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، أنه يجري عمل الصيانات البسيطة اللازمة للمساجد، ومراجعة دورات المياه والتشديد على النظافة الكاملة للفرش والمسجد من الداخل والخارج، ورش وتعقيم المساجد ضمن الإجراءات الوقائية للحفاظ على صحة المصلين المترددين على المسجد في جميع الصلوات، خاصة وأن المساجد تشهد أعداد غفيرة في ظل حرص المواطنين على أداء صلاة الجماعة خلال شهر رمضان خاصة في صلاة التراويح.

دروس وحلقات ذكر ومسابقات

وأشار وكيل وزارة الأوقاف، إلى أن هناك أنشطة عديدة سيتم تنفيذها خلال الشهر الفضيل في المساجد، منها حلقات ذكر وقراءة القرآن الكريم، وكذا تنظيم لقاءات ثقافية دينية للمصلين بالإضافة إلى عقد مسابقات للأطفال والشباب ومسابقات في القرآن الكريم، بجانب تنظيم دروس دينية للمرأة تنفذها الواعظات التابعات لأوقاف مطروح.