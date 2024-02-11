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«أوقاف مطروح»: انطلاق مسابقة القرآن الكريم بجوائز قيمتها 200 ألف جنيه

كتب:

محمد بخات
12:52 م | الأحد 11 فبراير 2024
جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

أعلن الشيخ حسن عبد البصير عرفة وكيل وزارة الأوقاف بمطروح، عن افتتاح فعاليات اختبارات مسابقة القرآن الكريم اليوم الأحد، أول أيام شهر شعبان، بجميع إدارات الأوقاف الفرعية.

مسابقة القرآن الكريم في مطروح 

وقال وكيل وزارة الأوقاف بمطروح إن مسابقة القرآن الكريم تبدأ عبر امتحانات التصفيات الأولية للمسابقة، والتي أقرتها وزارة الأوقاف بالتعاون مع محافظة مطروح، حيث رصدت لها 200 ألف جنيه بدعم بين الوزارة والمحافظة، وتحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

افتتاح فعاليات مسابقة القرآن الكريم 

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمطروح أن جرى متابعة الساعات الأولى لفعاليات مسابقة القرآن الكريم بقاعة مسجد العوام بإدرة أوقاف غرب مطروح والتي عقدت اللجنة فيها مكونة من مدير الإدارة وعضوين من أعضاء المقارئ، وعلى مستوى الإدارات الخارجية أجريت أيضا فعاليات المسابقة بحضور مديري الإدارات وبعض أعضاء المقارئ بكل إدارة مع متابعة قيادات المديرية لفعاليات هذه الاختبارات بكل إدارة.

وأوضح أن فعاليات الاختبارات الأولية لمسابقة القرآن الكريم مستمرة بمقرات الإدارات الفرعية من اليوم وحتى الأربعاء 14 فبراير، على أن تبدأ التصفيات النهائية يوم الأحد 17 فبراير لمن يحصل على 90% من الدرجات، على أن تسلم جوائز المسابقة في ليلة القدر باحتفالية كبيرة بحضور محافظ مطروح.

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