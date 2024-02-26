نقابة المحامين الفرعية بالمنيا تعلن إقامة معرض للسلع الرمضانية بدءا من اليوم

بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، أعلنت نقابة محامين المنيا عن إقامة معرض السلع الرمضانية المخصص للمحامين وأسرهم، ويهدف المعرض إلى توفير أجود وأفضل السلع الغذائية بأرخص الأسعار، دون تحميل ميزانية النقابة الفرعية عبء مالي.

المعرض بالمقر الإداري للنقابة الفرعية

سيقام المعرض في المقر الإداري للنقابة الفرعية بالمنيا، بدءا من اليوم الاثنين 26 فبراير، وستكون مواعيد العمل من الساعة 10 صباحًا حتى 10 مساءً يوميًا، حيث يضم المعرض مجموعة واسعة من السلع الغذائية، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية: «الأرز، والسكر، والزيت، والدقيق، والحبوب، واللحوم والدواجن بأنواعها المختلفة، والأجبان والألبان، والمشروبات بأنواعها»، حيث تم اختيار السلع بعناية فائقة لضمان جودتها وملائمتها لاحتياجات المحامين وأسرهم.

توفير السلع الغذائية بأسعار مناسبة

ويأتي تنظيم هذا المعرض، في إطار حرص نقابة المحامين في المنيا على تقديم خدمات متميزة لأعضائها، وتخفيف الأعباء المالية عنهم، وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية بأسعار مناسبة.

وصرح عمرو شادي صابر، نقيب محامين بندر المنيا: هذا المعرض هو الأول من نوعه الذي تقيمه النقابة، ويأتي في إطار العمل النقابي بمفهوم جديد يهدف إلى تقديم خدمات أفضل وأكثر تميزًا للمحامين، مضيفا أن المعرض يمثل ثمرة التعاون بين النقابة وشباب محامين المنيا، وأن النقابة تسعى إلى تطوير خدماتها وتلبية احتياجات أعضائها.

ودعا نقيب بندر المنيا جموع المحامين وأسرهم إلى زيارة المعرض والاستفادة من العروض والأسعار المميزة التي يقدمها، وقدم التهاني لمحامين المنيا وأسرهم بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.