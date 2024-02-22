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تدريب مزارعي المنيا على تحويل مخلفات الزراعة إلى سماد عضوي

كتب:

اسلام فهمي
05:44 م | الخميس 22 فبراير 2024
جانب من المدرسة الحقلية بالمنيا

جانب من المدرسة الحقلية بالمنيا

نظمت الهيئة القبطية للخدمات الاجتماعية في محافظة المنيا، بالتعاون مع مدرسة حقلية لتعليم المزارعين طريقة تحويل مخلفات الزراعة إلى سماد عضوي، ضمن تنفيذ مبادرة «ازرع»، التي أطلقها التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي والتنموي.

تحويل المخلفات إلى سماد

صرح المهندس ماجد بولس، نائب رئيس التنمية الزراعية بالهيئة الإنجيلية القبطية للخدمات الاجتماعية، أن التدريب استهدف أهالي عزبة محمد سلطان في غرب مركز المنيا، حيث جرى تدريبهم على فرم المٌخلفات من خلال الاستعانة بمهندسين متخصصين، لافتًا إلى أن المزارع يمكنه الحصول على كميات مناسبة من السماد العضوي خلال 3 أشهر.

توفير التقاوي للمزارعين

ووجه هاني عبد الكريم، مزارع، الشكر إلى التحالف الوطني على تقديمه حزمة مساعدات للفلاحين من خلال مبادرة «أزرع»، لتوفير تقاوي القمح بأسعار مخفضة للتوسع في زراعة المحصول الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي.

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