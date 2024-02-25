مسلسلات رمضان 2024 والقنوات الناقلة.. أبرزها الحشاشين

أيام قليلة ونستقبل شهر رمضان الكريم والذي يتنافس فيه عدد كبير من الأعمال الدرامية ما بين كوميدي ودراما، وتكشف فيما يلي مسلسلات رمضان 2024 والقنوات الناقلة.

مسلسل الحشاشين

يعرض مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبدالعزيز عبر شبكة قنوات dmc بشكل حصري، والإعادة على قناة dmc drama، ويشارك معه في المسلسل كل من فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامي الشيخ، عمر الشناوي، نور إيهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر.

مسلسل الكبير أوي 8

ويعرض المسلسل الكوميدي الجماهيري الكبير أوي طوال شهر رمضان عقب أذان المغرب على قناة dmc وهو من بطولة أحمد مكي، محمد سلام، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، مصطفى غريب، هشام إسماعيل، محمد سلام، سماء إبراهيم، حسين حجاج، حاتم صلاح، وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم أمينة خليل، محمد ثروت، محمود الليثي، صفاء الطوخي.

مسلسل حق عرب

ويعرض مسلسل حق عرب للفنان أحمد العوضي طوال شهر رمضان حصريا على شبكة قنوات ON، بينما الإعادة على ON drama والمسلسل من بطولة وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، دنيا المصري، وليد فواز، أحمد عبدالله محمود وآخرين، من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان.

مسلسل صدفة

بينما يعرض مسلسل صدفة من بطولة ريهام حجاج طوال شهر رمضان على شبكة تليفزيون الحياة والذي يشاركها فيه البطولة، ميار الغيطي، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، نور إيهاب، فراس سعيد، وآخرين من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف أيمن سلامة.

مسلسل مليحة

ويعرض مسلسل مليحة بطولة دياب على قناة cbc طوال شهر رمضان ويشاركه البطولة ميرفت أمين، دياب، علي الطيب، ماجدة زكي، أمير المصري، الفلسطينية سيرين خاس، حنان سليمان، أشرف زكي، وعدد آخر من الفنانين من تأليف رشا الجزار وإخراج عمرو عرفة، ومن المقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل إمبراطورية ميم

ويعرض مسلسل إمبراطورية ميم بطولة خالد النبوي علي قناة dmc ويضم بجانب النبوي عدد من نجوم الفن أبرزهم: حلا شيحة، محمد محمود عبدالعزيز، نشوى مصطفى، مايان السيد، نور النبوي، محمود حافظ، إيمان السيد، نورهان منصور، هاجر السراج، إلهام صفي الدين، ليلى عز العرب، الطفلة منى زاهر، الطفل آدم وهدان، وعدد آخر من الفنانين، من إخراج محمد سلامة، ومأخوذ عن رواية الكاتب إحسان عبدالقدوس.

مسلسل فراولة

كما يتم عرض مسلسل فراولة بطولة نيللي كريم علي شاشة dmc، وينتمي للأعمال الكوميدية، ويشارك فيه كل من شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، مصطفى خاطر، وعدد آخر من الفنانين من إخراج محمد علي وتأليف محمد سليمان عبدالملك.

مسلسل محارب

ويعرض مسلسل محارب على قناة cbc حصريا، وهو من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، تامر عبدالمنعم، ملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني، نور محمود، أحمد عنان، كريم العمري، سماء إبراهيم، عفاف شعيب، غفران محمد، محمود الليثي ومحمود عمرو محمود ياسين.

مسلسل بيت الرفاعي

كما يعرض مسلسل بيت الرفاعي بطولة أمير كرارة حصريا على شاشات «ON» و«ON دراما»، ويشارك في المسلسل عدد من الفنانين أبرزهم أحمد رزق، سيد رجب، إيناس كامل، صفاء الطوخي، ميرنا جميل، ملك قورة، محمد لطفي، رحاب الجمل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم.

مسلسل سر إلهي

ويعرض مسلسل سر إلهي من بطولة روجينا على شاشة قنوات cbc ويشارك فيه عدد من نجوم الفن أبرزهم: محمد ثروت، أحمد سلامة، أحمد مجدي، محسن منصور، محمود حجازي، مراد مكرم، ميمي جمال، صلاح عبدالله، رشا مهدي، مريم أشرف زكي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وتأليف أمين جمال.

مسلسل بدون سابق إنذار

ويعرض مسلسل بدون سابق إنذار عبر قناة dmc وهو من بطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، نهال عنبر، أحمد علي ماهر، وآخرين من تأليف ألمي كفارنة، وإخراج هاني خليفة.

مسلسل عتبات البهجة

ويعرض مسلسل عتبات البهجة والذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة قناة dmc من بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، صلاح عبدالله، عنبة، خالد شباط، صفاء الطوخي، سما إبراهيم، هشام إسماعيل، وفاء صادق، حازم إيهاب، يوسف عثمان، ليلى عز العرب، علاء مرسي.

مسلسل المعلم

ويتم عرض مسلسل المعلم حصريا على قناة الحياة وهو من بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.