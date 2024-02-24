عبدالرحيم كمال: كريم عبدالعزيز الأنسب لدور حسن الصباح في مسلسل الحشاشين

قال الكاتب عبدالرحيم كمال، إن أبطال مسلسل الحشاشين، أوشكوا على الانتهاء من تصويره استعدادًا لمراحل المونتاج في الأيام القليلة المقبلة، والمقرر عرضه بالموسم الرمضاني 2024 على إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كريم عبدالعزيز الأنسب لتجسيد حسن الصباح

وأضاف «عبدالرحيم»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفنان كريم عبدالعزيز الأنسب لتجسيد شخصية حسن الصباح لأنه ممثل موهوب، ويمتلك قدرات تمثيلية كبيرة، لافتًا إلى أن اختياره للدور كان بالاتفاق مع كل من المخرج بيتر ميمي والجهة المنتجة للعمل.

أحداث وأبطال المسلسل

وتدور أحداث المسلسل حول جماعة الحشاشين الأكثر دموية في التاريخ، والتي أسسها حسن الصباح في القرن الـ11، وجرائهم في الاغتيالات للملوك والرؤساء والتي استمرت لنحو قرنين من الزمان.

مسلسل الحشاشين بطولة عدد كبير من الفنانين من بينهم الفنان كريم عبد العزيز، سوزان نجم الدين، أحمد غزي، فتحي عبد الوهاب، إسلام جمال، عمر الشناوي، محمد سليمان، نور إيهاب ونيقولا معوض.