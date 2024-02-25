«الأرصاد» تحذر من ظاهرة جوية تضرب البلاد فجأة.. ماذا يحدث؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر بيان لها، منذ قليل، من وقوع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد، عند مدينة السلوم خلال وقت قصير ومفاجئ، ومن المتوقع أن تمتد إلى داخل البلاد لتصل إلى مناطق من القاهرة غدا الاثنين.

أماكن نشاط الرياح غدا

وذكرت «الأرصاد» أنه من المتوقع أن تمتد الرياح، يوم غدٍ، لتصل إلى الصحراء الغربية وشمال الصعيد والمناطق المكشوفة من القاهرة، وما تلبث أن تنخفض مساء بعد دخول الهواء الشمالي البارد نسبيا.

درجات الحرارة غدا

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى أنه تسود غدا أجواء مائلة للحرارة نسبيا على القاهرة الكبرى، لتسجل العظمى 26 درجة، نتيجة تأثر الطقس بالرياح الجنوبية، وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15.