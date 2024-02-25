الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية غدا.. أمطار على عدة مواقع

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة غدا الاثنين، متوقعة أن يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية المتوقعة غدا

وحذرت الأرصاد في بيانها من الظواهر الجوية تضرب البلاد غدا الاثنين، وهي كالتالي:

- شبورة مائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

- نشاط رياح على بعض مناطق السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء والمناطق المكشوفة فى القاهرة الكبرى والوجه البحرى على فترات متقطعة.

- أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبا.

أجواء دافئة تسيطر على الأنحاء

وفي هذا السياق أوضحت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، لـ«الوطن»، أنَّ ما تشهده البلاد هذه الأيام من دفء، وارتفاع في درجات الحرارة بنسبة أكبر من معدلاتها خلال الأعوام الماضية في نفس الأيام، بأنه ناتج عن موجة حرارية زائدة أثرت على فصل شتاء العام الجاري، إذ زادت فترات ارتفاع درجات الحرارة عن فترات انخفاضها منذ بداية فصل الشتاء، وهو أمر بعيد تمامًا عن السمات المناخية لهذا الوقت من العام.

درجات الحرارة غدا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدا وفقا للأرصاد كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 13

السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 12

جنوب سيناء: العظمى 26 والصغرى 17

شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11

جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15