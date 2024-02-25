«الأرصاد»: موجات الحرارة الدافئة تسيطر على شتاء العام الجاري

قالت منار غانم عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية إنَّ موجة حرارية زائدة أثرت على فصل شتاء العام الجاري، إذ زادت فترات ارتفاع درجات الحرارة عن فترات انخفاضها منذ بداية فصل الشتاء، وهذا بشكل بعيد تمامًا عن السمات المناخية لهذا الوقت من العام.

ماذا حدث في شتاء 2024؟

وأضافت منار غانم، في تصريحات لـ«الوطن» أنَّه على الرغم من موجة الحرارة التي تشهدها البلاد حاليًا وارتفاع قيم الحرارة عن معدلاتها الطبيعة في هذا الوقت من العام، إلا أننا لا نستطيع الحكم على ما حدث في فصل الشتاء الآن، لأنّه من الوارد حدوث موجات باردة في الأسابيع المقبلة والأخيرة من فصل الشتاء، أي قد نشهد انخفاضًا في قيم درجات الحرارة، كموجات باردة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا، وما يصاحبها من تقلبات جوية حادة، وهذا ما سيوضح الصورة العامة لفصل الشتاء في نهايته.

تراجع موجات البرد الشديد وانخفاض درجات الحرارة

وأضافت أنَّ التغير المناخي له دور أساسي في تغير المناخ حاليًا، إلا أننا أيضا لا نستطيع الحكم إلا من خلال دراسة هذه التغيرات في عدة سنوات متتالية، وأن شتاء 2023-2024 حتى الآن لم يسجل أي موجات باردة إلا مرتين فقط منذ بداية الفصل وهذا وضع غير طبيعي، إذ أن الموجات الدافئة كانت أكثر من الفترات الأولى للفصل، مبينًا أنَّه حتى الآن يشهد فصل الشتاء تراجعًا في موجات انخفاض قيم درجات الحرارة، مقابل زيادة موجات الدفء أو ارتفاع الحرارة، مؤكّدة أنَّ الحكم النهائي على فصل الشتاء سيكون في نهاية الفصل.