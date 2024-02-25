«الأرصاد»: ارتفاع قيم درجات الحرارة.. ورياح مثيرة للأتربة في بعض المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعًا في قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار بصورة أعلى من المعدلات الطبيعية بنحو من درجتين إلى 3 درجات مئوية، ومن المتوقع استمرار الأمر على مدار الأسبوع الحالي، إذ إنّ البلاد تتأثّر بكتلٍ هوائيةٍ صحراويةٍ، كما أنّ هناك امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي سيعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس بشكل كبير.

الأجواء خلال فترة النهار

وأضافت «غانم»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر ودينا شرف عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أنّ الأجواء في المحافظات الشمالية كالسواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون دافئة، بينما تكون أجواء مائلة للحرارة في جنوبي الصعيد وسيناء خاصة في فترة النهار مع وجود أشعة الشمس.

أكدت غانم انخفاض درجات الحرارة، خلال فترة الليل، خصوصًا مع غياب أشعة الشمس بشكلٍ كبير، ويُلاحظ هذا الانخفاض في ساعات الليل المتأخرة حتى الصباح الباكر، مشيرة إلى أنّ فرق قيم درجات الحرارة ليلًا ونهارًا تبلغ نحو 10 درجات، وفي بعض المحافظات تصل إلى 15 درجة مئوية.

تكون شبوة مائية كثيفة

وأشارت إلى وجود شبورة مائية كثيفة وصلت في بعض المناطق إلى حد الضباب، وتتواجد على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، متوقعةً نشاط الرياح في مناطق محدودة كجنوب سيناء وبعض مناطق السواحل الشمالية الغريبة، وتكون الرياح مثيرة للأتربة والرمال فقط في أقصى غرب البلاد كالسلوم ومطروح، ولن تمتد إلى القاهرة.