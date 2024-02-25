قومي المرأة بالمنيا: كلية الطب ساهمت في مبادرة تنمية الأسرة بـ41 قافلة

أشاد فرع المجلس القومي للمرأة في المنيا، بالتعاون المثمر مع كلية الطب جامعة المنيا، بما يسهم في تحقيق أهدافهما المشتركة لخدمة المجتمع وتحسين حياة المرأة المصرية.

ودعت كلية الطب في جامعة المنيا أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة، لحضور اجتماع مشترك لمناقشة علاقة كلية الطب بالمجتمع المدني، برعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، وإشراف منال أبو سمرة، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا.

تحقيق الريادة على المستوى المحلي

أشاد أعضاء فرع المجلس القومي للمرأة، بدور كلية الطب في تحقيق الريادة على المستوى المحلي، والحصول على ترتيب متقدم في التعليم والبحث العلمي الطبي، وتقديم رعاية صحية متكاملة، وتعزيز التعاون المثمر بين الكلية وفرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا.

إجراء العمليات في قرى حياة كريمة

وخلال اللقاء، تم استعراض مشاركة كلية الطب في رحلة المليون للكشف المبكر عن سرطان الثدي، بقيادة الدكتورة منال أبو سمرة، وتأسيس الوحدة الآمنة بالكلية ووحدات مكافحة العنف بالجامعة لمحاربة العنف ضد المرأة بجميع أشكاله، ومساهمة الكلية في مبادرة رئاسة الجمهورية لتنمية الأسرة المصرية من خلال 41 قافلة طبية، وإجراء العمليات الجراحية وتقديم العلاجات اللازمة في قرى حياة كريمة وغيرها.

وحضر اللقاء سامية أديب، المقرر المناوب لفرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، وأعضاء المجلس، أمل أبو زيد عميد كلية التربية الفنية، أمال عبد الغني أستاذ ورئيس قسم الدراسات الإسلامية بكلية الآداب، ريهام ضاحي مدرس بكلية السياحة والفنادق.