سانتوس يتعثر أمام نوفوريزونتينو ويخسر صدارة بطولة باوليستا أيه 1 البرازيلية

خسر سانتوس، متصدر بطولة باوليستا أيه 1، أمام نوفوريزونتينو بهدفين مقابل هدف في لقاء جمع بين الفريقين على ملعب أوربانو كالديرا في الجولة التاسعة من المسابقة.

وجاءت خسارة سانتوس قبل لقاء قمة الجولة التاسعة من بطولة باوليستا أيه 1، التي تجمع بين بالميراس صاحب المركز الثاني برصيد 17 نقطة وكورينثيانز في المركز الـ11 برصيد 9 نقاط.

نيتو بيسوا يفتتح التسجيل لنوفوريزونتينو

وافتتح نيتو بيسوا التسجيل لنوفوريزونتينو في الدقيقة 13، وأضاف رومولو الهدف الثاني في الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول.

وشهدت الدقيقة 31 من عمر الشوط الأول، خروج نيتو بيسوا لاعب نوفوريزونتينو، محرز الهدف الأول بسبب الإصابة ودخول جينيسون بديلا عنه.

وفي الدقيقة 72 من عمر الشوط الثاني، أحرز دييجو بيتوكا لاعب سانتوس برأسية من منتصف منطقة الجزاء على إثر تمريرة عرضية من هاينر هدف تقليص النتيجة، لينتهي اللقاء بهزيمة سانتوس بهدفين مقابل هدف.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد سانتوس عند النقطة 19 في صدارة بطولة باوليستا أيه 1، فيما صعد نوفوريزونتينو إلى المركز الثالث بـ 15 نقطة.