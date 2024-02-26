«السياحة»: لجان الوزارة بالسعودية مستمرة في معاينة مساكن الحجاج حتى 4 مارس

قالت وزارة السياحة والآثار، إن لجان الوزارة المتواجدة حاليا بالمملكة العربية السعودية مستمرة في أداء أعمالها بإنهاء إجراءات معاينة سكن الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك حتى يوم 4 مارس المقبل.

إجراءات اختيار المساكن

وطالبت وزارة السياحة خلال الخطاب الذي أرسلته إلى غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، كل شركات السياحة بضرورة الإسراع بإنهاء إجراءات اختيار المساكن التي سيقيم بها الحجاج بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة حتى يتسنى للجان الوزارة مطابقة تلك المساكن بالمواصفات التي وضعتها وزارة السياحة لسكن الحجاج كلا وفقا للمستوى المتقدم إليه وذلك قبل يوم 4 مارس 2024.

مرور يومي على الفنادق

ومن جهتها، أكدت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لقطاع شركات السياحة بوزارة السياحة والآثار ورئيس اللجنة العليا للحج السياحي، أن لجان الوزارة المتواجدة حاليا بالسعودية تمر بشكل يومي على الفنادق، والعمائر، وفنادق الإيواء السياحي التي اختارتها شركات السياحة بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة لإقامة حجاجها.

وشددت على ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي وضعتها وزارة السياحة لإقامة حجاج السياحة خلال موسم الحج 1445 هجريا، إضافة إلى ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات المنصوص عليها بالمسار الإلكتروني السعودي، ومنها ما يتعلق بتحديد أقصى مسافة مسموح بها لإقامتهم بكل من مكة المكرمة والمدينة المنورة.