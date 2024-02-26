الكشف على 1203 مواطنين في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بكفر الشيخ

اختتمت القافلة الطبية المجانية، التي نظمتها إدارة القوافل الطبية بمديرية الشؤون الصحية في محافظة كفر الشيخ، أعمالها بقرية الجزار التابعة لمركز بيلا، على مدار يومين متتاليين، لتقديم خدماتها لأهالي القرية والقرى المجاورة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

إقبال الأهالي على القافلة الطبية

وأكد الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أنّ القافلة الطبية شهدت إقبالاً كبيرًا من أهالي قرية الجزار بمركز بيلا، وشملت عدة تخصصات طبية «الباطنة، والأطفال، وتنظيم الأسرة، والعظام، والجلدية، والنساء، والرمد، والجراحة العامة، والأنف والأذن»، فضلاً عن معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

وأوضح «شقوير» في بيان، أنّ القافلة وقَّعت الكشف الطبي على 1203 مواطنين، وجرى عمل 176 فحصا طبيا للكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ89 مواطنا خلال القافلة، كما جرى أيضًا عمل تحاليل طبية لـ230 حالة، وأشعة لـ58 حالة، وصرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة، إلى جانب تدشين عدد من ندوات الثقافة الصحية عن الأمراض المعدية وانتفع بها 633 مواطناً.

استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة

وأشار «شقوير»، إلى أنّه جرى أيضًا تقديم خدمات التقارير الطبية لـ4 مرضى، والتحويل لأقرب مستشفى لـ10 مرضى لاستكمال تلقي العلاج اللازم أو لاستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، مقدماً الشكر لكل من الإدارة الصحية بمركز بيلا، وإدارة مستشفى بيلا المركزي، والوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا، وغرفة العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ.