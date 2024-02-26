رئيس «خطة النواب» سابقا: مشروع تطوير رأس الحكمة بداية لاستثمارات أخرى قادمة

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سابقًا، إن الشركات الأوروبية في مصر حققت أرباحًا كبيرة وهذا دافع للشركات الأخرى للاستثمار بشكل فوري في بلادنا.

ضبط الأسواق

وتابع خلال لقائه ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على قناة «سي بي سي»، أن مشروع «رأس الحكمة»، سيكون بداية لمشروعات أخرى قادمة، مؤكدا أهميتها في ضبط الأسواق بعد التدفقات الدولارية المباشرة التي تم ضخها من جديد.

خطوة الإفراج عن البضائع

وأوضح ان تعميق الصناعة الوطنية «أمر ضروري»، وخطوة الإفراج عن البضائع من الجمارك ستساهم في تخفيف احتقان ارتفاع الأسعار، مشيرًا إلى أننا لن نستطيع إجبار المستثمرين على العمل بمجالات لا يريدونها، مؤكدا أهمية التوازن في استقبال الاستثمارات الأجنبية مهم، حتى لا يكون هناك صدمات مفاجئة بسبب تحويل أرباحهم بالخارج، مؤكدا أهمية كفاءة وفعالية المشروع بغض النظر عن المالك سواء القطاع الخاص أو الدولة لأن هذا هو الذي يحقق التنمية.