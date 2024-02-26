محمود فوزي: نثمن شراكتنا مع الإمارات في مشروع تطوير رأس الحكمة

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنَّه لا أولويات في تطبيق مخرجات الحوار الوطني إنما التطبيق على كافة المستويات حسب اختصاص كل وزارة وهيئة، لافتا إلى أنَّ مشروعات القوانين المطلوبة هي الأقرب في المدد الزمنية للتطبيق وسيتم إعدادها في أقرب وقت لوضوح الأفكار، والمحور الاقتصادي اجتماعاته على مدار 4 أيام.

المحور الاقتصادي

وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّه فيما يخص المحور الاقتصادي فالمردود سريع ورأينا السوق يستعيد توازنه، وبدأت الأمور في الهدوء ولدى الحوار الوطني مجموعة جيدة من التوصيات بالمجال المجتمعي على مستوى الثقافة والصحة والتعليم ويسهل تطبيقها واستشعرنا اليوم رغبة أكيدة من رئيس الوزراء للتطبيق.

وتابع: «نثمن الشراكة مع الإمارات في مشروع رأس الحكمة وتم تداولها من ضمن موضوعات الحوار الوطني، ونوقشت وسلط عليها الضوء»، مؤكدا أن كافة الأعضاء أثنوا على جهود الحكومة التي انعكست بالإيجاب على الوضع المالي لمصر وتدفق الاستثمار المباشر والنقد وكذلك توفير فرص العمل.

مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة

واختتم: رئيس الوزراء أشار لبعض الأبعاد التي صاحبت الصفقة وقوبلت من الأعضاء بترحيب شديد من الأعضاء، وهو مشروع متكامل لم تصل إليه يد التنمية المطلوبة وفي الوقت ذاته سيؤدي خلق مئات الآلاف من فرص العمل سواء المباشرة وغير المباشرة ويضخ عدد من المليارات في شرايين الاقتصاد المصري التي كان يحتاجها وبداية جيدة للغاية لإبرام عقود وصفقات مماثلة تعود بالنفع على مصر والمصريين مع عدم الإضرار بالأهالي.