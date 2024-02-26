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التعادل يحسم «ديربي الأرض» بين ريفربليت وبوكا جونيورز بالدوري الأرجنتيني

كتب:

حسن رمضان
01:21 ص | الإثنين 26 فبراير 2024
مباراة ريفربليت وبوكا جونيورز

مباراة ريفربليت وبوكا جونيورز

تعادل ريفربليت وبوكا جونيورز، إيجابيا بنتيجة 1-1، في «ديربي الأرض» أو سوبر كلاسيكو الأرجنتين التي استضافها ملعب «ماس مونومنتال»، في إطار مباريات الجولة السابعة من كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين.

وأحرز أهداف اللقاء، بابلو سولاري لاعب ريفربليت في الدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني، فيما تعادل بوكاجونيورز عن طريق اللاعب كريستيان ميدينا في الدقيقة 70 من الشوط ذاته.

91 انتصارا لبوكاجونيورز على ريفربليت

وبهذه النتيجة، واصل بوكا جونيوزر، تقدمه على ريفربليت في عدد الانتصارات في مباريات السوبر كلاسيكو بين الغريمين التقليديين بـ91 انتصار، بينما ظل الريفر عند 86 فوزا، بينما ارتفعت عدد حالات التعادل بين الناديين إلى 84.

ومن المقرر أن يحل ريفربليت، ضيفا على تاليريس كوردوبا في 3 مارس المقبل، على ملعب «ماريو ألبيرتو كيمبس» في الجولة الثامنة من كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين، بينما يستضيف بوكا جونيورز، بيلجرانو على ملعب «لا بومبونيرا» يوم 4 مارس المقبل.

 

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