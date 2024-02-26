التعادل يحسم «ديربي الأرض» بين ريفربليت وبوكا جونيورز بالدوري الأرجنتيني
كتب:
حسن رمضان
01:21 ص | الإثنين 26 فبراير 2024
مباراة ريفربليت وبوكا جونيورز
تعادل ريفربليت وبوكا جونيورز، إيجابيا بنتيجة 1-1، في «ديربي الأرض» أو سوبر كلاسيكو الأرجنتين التي استضافها ملعب «ماس مونومنتال»، في إطار مباريات الجولة السابعة من كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين.
وأحرز أهداف اللقاء، بابلو سولاري لاعب ريفربليت في الدقيقة 49 من عمر الشوط الثاني، فيما تعادل بوكاجونيورز عن طريق اللاعب كريستيان ميدينا في الدقيقة 70 من الشوط ذاته.
— Boca Juniors (@BocaJrsOficial) February 25, 2024
¡Se viene Boooooooooca! pic.twitter.com/K2f2WEEA1W
91 انتصارا لبوكاجونيورز على ريفربليت
وبهذه النتيجة، واصل بوكا جونيوزر، تقدمه على ريفربليت في عدد الانتصارات في مباريات السوبر كلاسيكو بين الغريمين التقليديين بـ91 انتصار، بينما ظل الريفر عند 86 فوزا، بينما ارتفعت عدد حالات التعادل بين الناديين إلى 84.
Recibimiento Monumental pic.twitter.com/tzyH12hEnV— River Plate (@RiverPlate) February 25, 2024
ومن المقرر أن يحل ريفربليت، ضيفا على تاليريس كوردوبا في 3 مارس المقبل، على ملعب «ماريو ألبيرتو كيمبس» في الجولة الثامنة من كأس رابطة الدوري الأرجنتيني للمحترفين، بينما يستضيف بوكا جونيورز، بيلجرانو على ملعب «لا بومبونيرا» يوم 4 مارس المقبل.