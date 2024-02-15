على طريقة الأفلام السينمائية.. الشرطة الأمريكية تطارد سائقا في الشوارع (فيديو)

على طريقة الأفلام البوليسية التي يتم إنتاجها في مدينة هوليود، طاردت الشرطة الأمريكية رجل سرق سيارة بشكل مفاجئ صباح الثلاثاء، وكان هذا الرجل له سوابق عدة لذا تعقبته السلطات سريعا لكن كيف انتهى الأمر؟.

(1/4) NOW: wild video from @KCSOAirsupport shows yesterday’s chase in Kent. The suspects carjacked 2 drivers.



First carjacking: pic.twitter.com/GqJICdyiZm — Jeremy Harris (@JeremyHarrisTV) February 15, 2024

مطاردة برية

وتكشف وثائق المحكمة تفاصيل جديدة عن المشتبه بهم الذين قادوا الشرطة في مطاردة برية عبر كينت بعد ظهر الثلاثاء، حيث قاموا بسرقة العديد من الأشخاص وتحطيم سيارات مسروقة أثناء محاولتهم الفرار، بحسب موقع «كومو نيوز» الأمريكي.

تعقب اللصوص

وبحسب وثائق المحكمة، كانت الشرطة تتعقب المشتبه بهم وتعرفت على أحدهم، وهو لص سيارات معروف والمشتبه به أيضًا في قضية قتل. ولم يتم توجيه اتهامات رسمية للمشتبه بهم بارتكاب جريمة حتى الآن.

سلسلة سرقات

وخلفت المطاردة سلسلة من السيارات المسروقة المتضررة، مع ترك العديد من الضحايا الآن يحاولون معرفة ما يجب فعله بعد ذلك، وقالت ميشيل زوموالت سيدة تواجدت في سيارة مسروقة مع زوجها: «أنا فقط فضولي. ماذا سيحدث الآن؟ من المسؤول عن سيارتي؟كنا هنا نحاول الحصول على المساعدة، والآن لدينا وضع أسوأ مما كنا عليه من قبل»، وكانت زوموالت في سيارتها مع زوجها عندما جاءت فجأة سيارة إسكاليد بيضاء مسرعة خلفهما.

خروج مفاجئ

وقال زوموالت: «لقد خرج من الجوار، واصطدم بالشاحنة، ثم نزع مرآتي، وتوقف أمام شاحنتنا، ولقد انزلق نوعًا ما، ومنعنا من الدخول. خرج كلاهما من السيارة بشكل محموم حقًا. لقد كان أكثر جنوناً منها».

ولم تكن زوموالت تعلم أن الزوجين كانا يهربان من الشرطة واعتقدت أنهما بحاجة إلى المساعدة بعد الحادث حتى هددها الرجل فجأة بمفتاح ربط، وتابعات «لقد رفعه وقال: أخرج أو مت، وهكذا فعلت، ذهبت للخروج، وأمسك بذراعي وألقى بي على الأرض».

نهاية المطاردة

واصطدمت في النهاية، السيارة المسروقة بمركبة أخرى وتدحرجت إلى ساحة قريبة.