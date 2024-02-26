كشفت شبكة تلفزيون الحياة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن الأعمال الدرامية المقرر عرضها خلال السباق الرمضاني المقبل.

خريطة مسلسلات رمضان 2024 عبر شاشة قناة الحياة

وشاركت قناة الحياة البوسترات الدعائية لثلاثة مسلسلات سيجرى إذاعتها، بشكل حصري على شبكتها، وهي:

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان

ومن أبرز الأعمال الدرامية التي يجرى عرضها بشكل حصري على شاشة تلفزيون الحياة هو مسلسل المعلم لمصطفى شعبان والذي تدور أحداثه في شادر السمك والصراعات التي تحدث فيه.

مسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبد الله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، إخراج مرقس عادل، إنتاج شركة سينرجي.

مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج

كما يعرض أيضا على شاشة تلفزيون الحياة بشكل حصري مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج، ويضم مسلسل صدفة مجموعة من نجوم الفن بجانب ريهام حجاج أبرزهم: ميار الغيطي، سلوى خطاب، عصام السقا، رحاب الجمل، نور إيهاب، فراس سعيد، وآخرين من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف أيمن سلامة.

مسلسل مسار إجباري

ويعرض مسلسل مسار إجباري المكون من 15 حلقة فقط على شاشة الحياة ومن بطولة الفنان أحمد داش، والفنان عصام عمر، وكوكبة من الفنانين، أبرزهم صابرين، بسمة، رشدي الشامي، محسن منصور، جوري بكر، والعمل من إخراج نادين خان، وسيناريو وحوار أمين جمال، محمد محرز، ومينا بباوي.