«زمزم» بسوق السمك.. نيولوك مختلف لسهر الصايغ في المعلم (صور)

في أحد أسواق السمك الشهيرة، وفي إطار الدراما الشعبية التي يحبها الجمهور، وتقترب دومًا من المشاهد، تطل علينا الفنانة سهر الصايغ، بدور «زمزم» في مسلسل «المعلم» بطولة مصطفى شعبان.

نيولوك سهر الصايغ في «المعلم»

بملابس شعبية، متخلية عن الإطلالات الرقيقة التي اعتاد عليها المشاهد، وعن الشعر اللبس القصير، خضعت الفنانة سهر الصايغ لـ«نيولوك» جديد خلال تقديم شخصية «زمزم» في العمل.

وظهرت الفنانة بخصلات شعر طويلة وكثيفة، باللون البني، على عكس الشعر الأسود القصير المعتاد، في تغير كبير في ملامحها يتناسب مع شخصية الفتاة التي تقدمها بالعمل القادم، رمضان 2024.

وكانت سهر الصايغ نشرت صورًا لها من كواليس مسلسل المعلم معلقة: «زمزم المعلم رمضان 2024».

سهر الصايغ ومصطفى شعبان سويًا للعام التالي

يعد هذا العمل هو الثاني على التوالي، الذي يجمع سهر الصايغ، ومصطفى شعبان في دراما رمضان، بعد مسلسل «بابا المجال»، الذى جرى عرضه في شهر رمضان الماضي 2023.

قصة وأبطال مسلسل المعلم

يدور مسلسل المعلم حول مواجهة كبيرة وحربًا من نوع خاص بين كبار تجار السمك بالسوق، ويسعى «المعلم» من خلال الأحداث للحفاظ على نفوذه وسطوته ضمن سطوة كبار التجار، ليصبح واحدًا منهم في يوم من الأيام.

ويشارك في مسلسل المعلم، الفنان مصطفى شعبان، وسهر الصايغ، وهاجر أحمد، وأحمد بدير، وانتصار، ومحمود الليثي، وأحمد فؤاد سليم، وأحمد بدير، ومحمد العمروسي، وسلوى عثمان، ومنذر رياحنة، ومحمود الليثي، وأحمد عبد الله محمود، وطارق النهري، وعلاء زينهم، وتأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي، ومن المقرر عرضه على إحدى شاشات قنوات المتحدة للخدمات الإعلاميّة.