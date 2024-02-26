عبد الرحيم كمال لـ«الوطن»: مسلسل الحشاشين عمل تاريخي ويكشف تفاصيل كثيرة عن الماضي

قال الكاتب عبد الرحيم كمال، إن الجمهور المصري والعربي يستحق أن يقدم له عمل فني ذات قيمة كبيرة مثل مسلسل الحشاشين والمقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل 2024 على شاشة قناة «dmc».

عبد الرحيم كمال يكشف سبب تأجيل عرض الحشاشين العام الماضي

وأضاف «عبد الرحيم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مسلسل الحشاشين مشروع كبير ومهم للغاية خاصة أنه عمل تاريخي ويكشف تفاصيل كثيرة عن الماضي وتتعلق بالحاضر أيضًا، لافتًا إلى أنه كان من المقرر عرضه العام الماضي ولكن تقرر تأجيله بسبب البلدان الكثيرة التي جرى تصويره بها مثل مالطا وكازاخستان وغيرها.

دور كريم عبد العزيز في مسلسل الحشاشين

ويقوم الفنان كريم عبد العزيز بشخصية حسن الصباح، مؤسس جماعة الحشاشين، وهي الطائفة الأخطر والأكثر دموية عبر التاريخ والتي استمرت لنحو قرنين من الزمان؛ إذ تدور أحداثه في القرن الـ11، وما قامت به تلك الجماعة من اغتيالات للقادة والرؤساء.

مسلسل الحشاشين من بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبد الوهاب، نيقولا معوض، نضال الشافعي، سوزان نجم الدين، بسنت أبو باشا، أحمد عيد، وعدد آخر من الفنانين من إخراج بيتر ميمي وتأليف عبد الرحيم كمال.