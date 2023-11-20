عبدالرحيم كمال ضيف ندوة «الفلسفة تحاور الفن» في «بيت حياة» بالمعادي غدا

يحل الكاتب والسيناريست عبد الرحيم كمال ضيفًا على منظمة «بيت حياة» في ندوة بعنوان «الفلسفة تحاور الفن» وذلك غدا الثلاثاء في مقر المنظمة بالمعادي في الساعة السادسة مساء، وتأتي الندوة في إطار الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة، ويدير الندوة أنديرا حيدر من مؤسسي بيت الحياة.

اليوم العالمي للفلسفة

وتأتي الندوة ضمن الاحتفال باليوم العالمي للفلسفة الذي يأتي الاحتفال به في الخميس الثالث من نوفمبر من كل عام وطبقا للموقع الرسمي للأم المتحدة: وأعلن المؤتمر العام لليونسكو بأن اليوم العالمي للفلسفة سيتم الاحتفال به يوم الخميس الثالث من شهر نوفمبر.

استحدث المؤتمر العام لليونسكو اليوم العالمي للفلسفة من أجل تعزيز ثقافة دولية بشأن المناقشات الفلسفية مع الاحترام للتنوع ولكرامة الإنسان، وتشجع التبادل الأكاديمي بهدف تسليط الضوء على مساهمة المعرفة الفلسفية في معالجة القضايا العالمي.

عبد الرحيم كمال

عبد الرحيم كمال من أبناء محافظة سوهاج، نشر عددا من الروايات منها «رحلة إلى الدنمارك وبلاد اخرى»، و«أبنا حورة»، وبوابة الحانة» وقد تمكن عبد الرحيم كمال من ايجاد كتابة الاعمال التي تصف الاجواء في الصعيد المصري لطبيعة الجنوب.

ومن أهم أعماله الفنية

مسلسلات: «أهو ده اللي صار، الخواجة عبدالقادر، شيخ العرب همام، ونوس» ومن أفلامه: «على جنب يا أسطى»، «الكنز»