عبدالرحيم كمال يشيد بالفنان بيومي فؤاد: «من مفاتيح سر قبول الناس»

أشاد السيناريست عبدالرحيم كمال، بالفنان بيومي فؤاد الذي يشارك في فيلمين من الأفلام التي تعرض خلال هذه الفترة في دور العرض السينمائية، وهما «وش في وش» و«فوي فوي فوي».

عبدالرحيم كمال يشيد بالفنان بيومي فؤاد

وكتب السيناريست عبدالرحيم كمال قائلا: «بيومي فؤاد في فيلمين جيدين فنيا وبينعرضوا في نفس الوقت، فيلم وش في وش وفيلم ڤوي ڤوي، قدم شخصيتين جادتين بمنتهى الإتقان والاختلاف عن بعض، وأصبح مفتاح من مفاتيح سر قبول الناس للفيلم ونجاحه».

بيومي فؤاد له مذاق خاص

وتابع عبدالرحيم كمال حديثه قائلا: «بيومي فؤاد ممثل له مذاق مختلف وقدرات عالية على التعبير بأقل استخدام ممكن للجسم واليدين والعيون والحواجب، زي اللاعب اللي بيرقص في أقل مساحة ممكنة، ممثل مصري خاص رغم شيوع وجودة وقبوله لدى الجماهير، ممثل كبير، يستحق الكثير والكثير من الشخصيات».

يذكر أن فيلم وش في وش يشارك فيه عددا كبيرا من الفنانين منهم أمينة خليل ومحمد ممدوح وأنوشكا وبيومي فؤاد وسامي مغاوري وعدد آخر من الفنانين.

وفيلم «فوي فوي فوي» يشارك فيه محمد فراج ونيللي كريم وبيومي فؤاد وطه دسوقي وعدد آخر من الفنانين.