تشكيلة فريقي إنترميامي وجالاكسي.. ميسي وسواريز يقودان هجوم الإنتر

تنطلق مباراة لوس أنجلوس جالاكسي، مع نظيره إنترميامي الأمريكي بقيادة النجمين المخضرمين ليونيل ميسي ولويس سواريز، بعد قليل، على ملعب «ديجنيتي هيلث سبورت»»، في لقاء الجولة الثانية من بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدمMLS.

ويبدأ لوس أنجلوس جالاكسي صاحب الأرض والجمهور بقيادة جريج فاني المدير الفني للفريق، مباراة إنترميامي، بتشكيل 4-2-3-1 مكونة من جون مكارثي في حراسة المرمى ومايا يوشيدا، مارتين كاسيريس، يميكي أماني وجوليان إزيكيل، في خط الدفاع وماركو ديلجادو، وإدوين سيريلو في خط الوسط الدفاعي، ودييجو فاجونديز، وريكي بوتش،جوزيف بينستيل في خط الوسط الهجومي، وديجان يوفيلجيتش، وفي خط الهجوم وحيدا جوزيف بينستيل

إنترميامي يخوض المباراة بـ4-3-3

وفي المقابل، سيبدأ تاتا مارتينو المدير الفني لنادي إنترميامي، لقاء لوس أنجلوس جالاكسي بتشكيلة 4-3-3، مكونة من دريك كالندر في حراسة المرمى، وسيرجي كريفتسوف، جوردي ألبا، دي أندري يدلين، توماس أفيليس، في خط الدفاع، وسيرجيو بوسكيتس روبرت تايلور، جوليان كورت في الوسط، ودييجو جوميز، ليونيل ميسي، لويس سواريز في خط الهجوم.