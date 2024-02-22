موعد مباراة إنترميامي الأمريكي المقبلة.. ميسي وسواريز يصطدمان بجالاكسي
كتب:
حسن رمضان
07:16 ص | الخميس 22 فبراير 2024
ميسي وسط ثلاثة من لاعبي ريال سالت ليك
يحل إنترميامي الأمريكي بقيادة النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز، ضيفا على لوس أنجلوس جالاكسي في الجولة الثانية من مباريات بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، على ملعب «ديجنيتي هيلث سبورت» في تمام الساعة الثالثة والنصف من فجر يوم الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة.
وحقق إنترميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروجوياني لويس سواريز فجر اليوم، أول انتصارات الفريق في انطلاق الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، بتغلبه على فريق ريال سالت ليك بهدفين نظيفين على ملعب «تشيس».
New season, same Robert Taylor bangers— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 22, 2024
Messi Taylor in behind the backline who finishes it to give us the lead #MIAvRSL 1-0 pic.twitter.com/ubPUrbChva
وأحرز أهداف إنترميامي الأمريكي كل من روبرت تايلور، في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول من أسيست ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني المخضرم، قائد الفريق ودييجو جوميز في الدقيقة 83 من تمريرة حاسمة من النجم الأوروجوياني لويس سواريز، ليحقق الإنتر أول انتصاراته في مشواره ببطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS.
Messi Suárez Gómez— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) February 22, 2024
Diego Gómez doubles the lead for us late in the match#MIAvRSL 2-0 pic.twitter.com/bPWUmnjqDD