رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

موعد مباراة إنترميامي الأمريكي المقبلة.. ميسي وسواريز يصطدمان بجالاكسي

كتب:

حسن رمضان
07:16 ص | الخميس 22 فبراير 2024
ميسي وسط ثلاثة من لاعبي ريال سالت ليك

ميسي وسط ثلاثة من لاعبي ريال سالت ليك

يحل إنترميامي الأمريكي بقيادة النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز، ضيفا على لوس أنجلوس جالاكسي في الجولة الثانية من مباريات بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، على ملعب «ديجنيتي هيلث سبورت» في تمام الساعة الثالثة والنصف من فجر يوم الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة.

وحقق إنترميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروجوياني لويس سواريز فجر اليوم، أول انتصارات الفريق في انطلاق الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، بتغلبه على فريق ريال سالت ليك بهدفين نظيفين على ملعب «تشيس».

وأحرز أهداف إنترميامي الأمريكي كل من روبرت تايلور، في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول من أسيست ليونيل ميسي النجم الأرجنتيني المخضرم، قائد الفريق ودييجو جوميز في الدقيقة 83 من تمريرة حاسمة من النجم الأوروجوياني لويس سواريز، ليحقق الإنتر أول انتصاراته في مشواره ببطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS.

اقرأ المزيد:

إنتر ميامي بقيادة ميسي يستهل مشواره في الدوري الأمريكي بلقاء سالت ليك

حكاية جائزة وحيدة غابت عن ميسي.. يمنحها الجمهور وفاز بها رونالدو وصلاح

5 مشاهير يعانون من التوحد.. أبرزهم ميسي وبيل جيتس

أنقذه المنافسون.. كيف فاز ميسي بجائزة «ذا بيست» رغم التساوي مع هالاند؟
بقلم حسن رمضان