موعد مباراة إنترميامي الأمريكي المقبلة.. ميسي وسواريز يصطدمان بجالاكسي

يحل إنترميامي الأمريكي بقيادة النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والأوروجوياني لويس سواريز، ضيفا على لوس أنجلوس جالاكسي في الجولة الثانية من مباريات بطولة الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، على ملعب «ديجنيتي هيلث سبورت» في تمام الساعة الثالثة والنصف من فجر يوم الاثنين المقبل بتوقيت القاهرة.

وحقق إنترميامي الأمريكي بقيادة الأرجنتيني ليونيل ميسي، والأوروجوياني لويس سواريز فجر اليوم، أول انتصارات الفريق في انطلاق الدوري الأمريكي لكرة القدم MLS، بتغلبه على فريق ريال سالت ليك بهدفين نظيفين على ملعب «تشيس».

