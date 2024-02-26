صيدلي يختلس 52 مليارا بدولة عربية.. كيف اقترف جريمته؟

تحول صيدلي بين عشية وضحاها إلى حديث الشارع الجزائري بعد أن جرى الكشف عن اختلاسه مبالغ تصل إلى 52 مليار سنتيم جزائري من صندوق الضمان الاجتماعي الوطني، وسط توقعات بأن تتم معاقبته بالسجن 10 سنوات على الأقل.

تفاصيل تلك الجريمة كشفتها صحيفة النهار الجزائرية والتي قالت إن وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالجزائر طلب تنفيذ عقوبة 10 سنوات سجنا واجبة النفاذ بحق صاحب صيدلية خاصة في الجزائر العاصمة بعد اختلاس أكثر من 52 مليار سنتيم من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

تفاصيل جريمة الاختلاس

وبحسب الوقائع التي جاءت في القضية فقد اختلس الصيدلي المبلغ من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من خلال تسجيل أسعار دواء لوصفات طبية داخل نظام معلومات الحاسب الآلي مع تغيير نوعية الدواء المصنوع في فرنسا ليكتب عليه صنع في الجزائر من أجل الاستفادة من تحفيزات بقيمة 20%.

وقائع المحاكمة تكشف كذلك أن الصيدلي قدم وصفات طبية مزورة خاصة بمرضى مصابين بأمراض مزمنة للضمان الاجتماعي في الفترة من 2013 وحتى 2023، ليكون بذلك قيمة المبلغ المختلس إلى 52 مليار سنتيم.

العقوبة المطلوبة ضد الصيدلي

أما عن العقوبة التي قد تواجهه، فقد طلب وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بمعاقبته بالسجن 10 سنوات نافذة ودفع مليوني دينار غرامة مالية واجبة النفاذ بحقه، علما أن المتهم أنكر جميع التهم المنسوبة إليه وحمل المسؤولية إلى المساعدين الذين يعملون معه بالصيدلية.

فيما أنكر كذلك المساعدين له في الصيدلية كل الاتهامات التي وجهت لهم بشأن عملية الاختلاس، حيث طلب في المحكمة سجن 7 سنوات ومليون دينار غرامة مالية لمتهمة تعمل موظفة بالصيدلية ووضعها رهن الحبس.