بعد تدشينه رسميا.. 9 معلومات عن «جامع الجزائر»

دشَّن الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم، رسميا، في بلدية المحمدية وسط البلاد، بمشاركة شخصيات دينية وإسلامية من عدة دول، لـ«جامع الجزائر» بشكل كامل وبكل مرافقه، وفق لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ووفقا لوسائل إعلام جزائرية بينها موقع «النهار»، فإن «جامع الجزائر» تم افتتاحه، في 28 أكتوبر 2020، وأشارت وسائل الإعلام، إلى أن المسجد يمتد على مساحة 30 هكتارا «1 هكتار = 2.381 فدانا»، خصص منها 400 ألف متر مربع لاحتواء 12 بناية متواصلة ومتكاملة.

ونرصد أهم 9 معلومات عن«جامع الجزائر»:

-يعد أكبر مسجد في إفريقيا والثالث في العالم بعد المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف.

-يضم «جامع الجزائر» قاعة صلاة كبيرة على مساحة 20 ألف متر.

- تتسع قاعة الصلاة بـ«جامع الجزائر» لأكثر من 120 ألف مصل.

- قاعة الصلاة ومختلف مباني «جامع الجزائر» مزينة بفن الخط العربي على امتداد 6 كيلومترات.

-يحتضن «جامع الجزائر» دارا للقرآن بطاقة استيعاب تقدر بألف و500 مقعد موجه للطلبة الجزائريين والأجانب.

«جامع الجزائر» يضم أكبر مئذنة في العالم

-يضم «جامع الجزائر» أكبر مئذنة في العالم تفوق 265 مترا ودعائم بعمق 60 مترا.

- تتشكل مئذنة «جامع الجزائر» من 43 طابقا خصص 15 منها كفضاء لاحتضان متحف يخص تاريخ الجزائر و10 طوابق كمركز للبحوث بالإضافة إلى محال تجارية.

-يتضمَّن «جامع الجزائر» بنايات أخرى على غرار مركز ثقافي يحتوي بهوا للعرض ومكتبة تستوعب 1 مليون كتاب.

-يحتوي «جامع الجزائر»، وفق لـ«روسيا اليوم» على فضاء مخصص لنزول المروحيات وحظيرة للسيارات تتسع لـ 4 آلاف سيارة مبنية على طابقين اثنين في الطابق السفلي.

- يعتمد التصميم الهندسي لـ«جامع الجزائر» على معايير مضادة للزلازل بقدرة امتصاص 70% من شدة الزلزال.