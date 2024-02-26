تفاصيل اعتقال سيدة هندية اختطفت مذيعا مشهورا بسبب وعد زواج كاذب

قامت شرطة حيدر أباد باعتقال سيدة هندية بتهمة مطاردة واختطاف مذيع تليفزيوني شهير بعد أن وقعت ضحية نصب على أحد مواقع المواعدة الإلكترونية من قبل شخص انتحل شخصية المذيع المشهور، واخذ مبلغ مالي كبير منها.

اعتقال سيدة هندية بسبب خطفها مذيع شهير

تعرضت بوجيردي تريشا العضو المنتخب لخمس شركات ناشئة لجريمة نصب على أحد تطبيقات المواعدة، والزواج من رجل يدعى تشيتانيا ريدي انتحل شخصية مذيع مشهور اسمه براناف سيستلا.

وبحسب وسائل الإعلام الهندية تعرضت السيدة للخداع في مبلغ 40 مليون روبية، أي مايقدر بـ50 ألف دولار أمريكي إذ أقنعها منتحل شخصية المذيع بالاستثمار في مشروع واعد يعمل عليه سيدر عليها عائد جيد بسبب استثمارها في شركته.

ولم تترد السيدة في الدفع بسبب إعجابها بشخصية المذيع، وحبها له لا سيما أنها التقته في تطبيق مواعده إذ كان يستخدم المحتال صور المذيع المشهور وأقنعها بأنه هو.

بعد تحويل المبلغ المالي لمنتحل شخصية المذيع لم يرد على مكالماتها فيما قام بحظر السيدة من على كافة التطبيقات لتعلم السيدة أنها وقعت ضحية عملية نصب لتقوم بالتخطيط على مدار عامين لخطف المذيع المشهور ظنا منها أنه هو من قام بالاحتيال عليها وتركها تتعلق به عاطفيا.

عملية احتيال محبوكة

استطاع منتحل شخصية المذيع أن يحبك كذبته لا سيما بعد أن اختطفت السيدة الهندية المذيع ظنا منها أنه هو من قام بالاحتيال عليها وأخلف وعده بالزواج منها في حين أن المذيع لا يعرف أي شي عن الحادثة أو السيدة التي تم النصب عليها في مبلغ 50 ألف دولار.

لم تصدق السيدة الهندية أن من قام بالاحتيال عليها ليس المذيع على الرغم من تواصلها معه هاتفيا وقام بنفي الاتهامات التي وجهتها له إضافة إلى تأكيد لها بأنه من احتال عليها منتحل لشخصيته، واستخدم صوره إلا أنها استمرت في التخطيط لخطفه حتى نفذت العملية في 11 فبراير الماضي إذ قامت بمساعدة شريك بتثبيت «Apple Air Tag» على سيارته واقتاداه إلى مكتبها وقاما بالاعتداء عليه بحسب «روسيا اليوم».

فيما نجح المذيع بطريقة ما بالهروب منهما وقدم بلاغا للشرطة الهندية التي اتخذت الإجراءات المناسية وقامت بإلقاء القبض عليهما.