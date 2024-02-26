محاكمة نتنياهو قريبا في «طوفان الأقصى».. من المسؤول عن فشل إسرائيل؟

تعد فترة حكم نتنياهو الحالية هي الأسوأ على مدار تاريخه السياسي ففي تلك الولاية عصفت به أزمات عديدة بداية من الاحتجاجات التي اجتاحت إسرائيل بسبب قانون الإصلاح القضائي الذي مرره، والتعديلات الدستورية التي وصفها معارضوه بأنها تصب في مصلحته الشخصية لا سيما مع اتهامه بعديد من التهم المتعلقة بالفساد، وتلقي الرشاوي.

وبحسب ما كشفت عن صحيفة «يديعوت أحرنوت» العبرية، فإن ما زاد من صعوبة موقف رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إعلان المحكمة العليا إنشاء لجنة تحقيق لتحديد من هو المسؤول في الإخفاق الكبير، في عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها الفصائل الفلسطينية يوم 7 أكتوبر الماضي، والذي مازال يغرق فيها نتنياهو، خاصة مع اتهامه بأنه المتسبب فيها جراء إهماله وانشغاله بالإفلات من التهم التي تلاحقه.

السجن تنتظر نتنياهو

وفق الصحيفة العبرية فإن المحكمة العليا الإسرائيلية الآن بصدد إنشاء لحنة تحقيق تحت مسؤوليتها للوقوف على سبب إخفاق السابع من أكتوبر، ومن المتسبب به على غرار تلك التي تشكلت في 1973 لمحاكمة رئيسة وزراء الاحتلال آنذاك جولدا مائير جراء الحرب التي هزمت فيها أمام الجيش المصري وحوكمت بسببها.

في عام 1973 برأت المحكمة جولدا مائير من أي مسؤولية تجاه خسارة الحرب أمام مصر، إلا أن «نتنياهو» بحسب ما أفاد به عدد من المحللين السياسيين في وقت سابق لـ«الوطن» في انتظاره السجن بعد أن تنتهي الحرب الحالية، الذي يطيل أمدها على أمل تحقيق أي انتصار يبيض صورته في دولة الاحتلال.

إجراءات لجنة التحقيق

كشفت الصحيفة العبرية عن الإجراءات التي ستتبعها اللحنة الخاصة التي ستعينها المحكمة العليا الإسرائيلي للوقوف عن المتسبب في إخفاق السابع من أكتوبر وهي كالتالي: