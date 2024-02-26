«المستقلين الجدد»: اجتماع مدبولي مع الحوار الوطني يؤكد جدية الحكومة

أكّد حزب المستقلين الجدد برئاسة الدكتور هشام عناني أنَّ اجتماع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع مجلس أمناء الحوار الوطني مساء اليوم، هو تأكيد جديد على التزام الحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.

اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني

واعتبر الحزب في بيان له اليوم أنَّ هذا اللقاء يمثل نقطة انطلاق إيجابية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن حاجة الدولة إلى حوار وطني أعمق حول القضايا الاقتصادية مع الالتزام الكامل بتنفيذ مخرجات المرحلة الأولي من الحوار.

وأكّد الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين جدد أنَّه ما جرى الاتفاق عليه من تشكيل لجنة متابعة مشتركة لمتابعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني هي ضمانة حقيقية للمشاركين في الحوار بالاشتراك في متابعة تنفيذ ما سينتهي إليه الحوار.

وأضاف «عناني» أنَّ وعد الحكومة بالمشاركة في جلسات الحوار من كل الوزارات المعنية تعتبر خطوة جادة ومهمة جدا إذ أن مناقشات عديدة ستكون حول وثيقة الحكومة التي جرى طرحها برؤية الحكومة 2030، وهو ما يتطلب الحوار والمناقشة والمتابعة بشأن تنفيذ بنودها.

مشروع رأس الحكمة

وأكّد أنَّ توقيت اللقاء بعد الإعلان عن مشروع رأس الحكمة يؤكّد أنَّ الحكومة تحتاج إلى كل المفاهيم والأداء الهامة والحلول التي تطرح من كل القوى والأفراد المشاركين في ظل هذا الاصطفاف الوطني الذي نجح فيه الحوار.

وأشار رئيس حزب المستقلين الجدد إلى أنَّه تلك الخطوات تؤكّد الجدية والإسراع في تنفيذ مخرجات الحوار الوطني سواء بالمرحلة الأولي أو التوصيات المنتظرة، وذلك بدعم وتوجيهات القيادة السياسية، وهو الأمر الذي يجعل هناك فائدة كبيرة من مناقشات وجلسات الحوار الوطني، في مساندة البلاد لمواجهة التحديات الحالية.