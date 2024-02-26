محمود فوزي: الحوار الوطني يوفر التوافق المجتمعي للسياسات الحكومية

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، إنَّنا سعدنا برد رئيس الوزراء وتفاعله مع الحوار الوطني وآلياته، مؤكدًا أنَّ السياسة الحكومية القوية هي التي تكون مبنية على توافق مجتمعي والحوار الوطني يستطيع أن يوفر للحكومة هذا التوافق.

مشاركة الأطياف السياسية كافة

وأضاف «فوزي»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، مع الإعلامية قصواء الخلالي، والمُذاع على شاشة «قناة cbc»، أنَّ هناك مشاركة من كافة الأطياف السياسية بـ الحوار وفي النهاية يتم فلترتها والتوافق عليها قبل رفعها لرئيس الجمهورية لتنفيذها ثمَّ تأخذ المسار العملي عبر القنوات الحكومية الرسمية.

المحور الاقتصادي

وتابع: «خطة الحكومة فيما يخص المحور الاقتصادي، لا يوجد بها أولويات لدى مجلس الوزراء إنما التطبيق سيكون شاملا وكاملا، وعلى التوازي في كل المحاور، سواء السياسي أو الاقتصادي أو المجتمعي».

واستطرد: «خطة التنفيذ تشمل تحديد للتوصية، وتوقيت تنفيذها والجهة المنوط بها ذلك من الجهات الحكومية فلدينا كافة المسارات والتي تعمل سويًا بالتوازي».