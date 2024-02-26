«صحة مطروح»: إجراء 15 جراحة بعد تطوير قسم العمليات في مستشفى سيوة المركزي

أكد الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن الفريق الطبي الجراحي بمستشفى سيوة المركزي أجرى 15 عملية جراحية ناجحة بعد تشكيل غرفة العمليات وتطويرها بالمستشفى.

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن العمليات الجراحية في مستشفى سيوة المركزي شملت عمليات كبرى وصغرى في مختلف التخصصات، ما بين الجراحة العامة، وجراحة الأنف والأذن، والنساء والتوليد.

الفريق الطبي

وأجرى الجراحات في مستشفى واحة سيوة فريق طبي على أعلى مستوى يضم الدكتور مصطفي صوابي أخصائي الأنف والأذن، والدكتور عبد الغني السيد استشاري الجراحة العامة، والدكتور عمر حميد أخصائي جراحة المسالك، والدكتور عمران محمد عمران استشاري النسا والتوليد، وقام بالتخدير الدكتور هاني مهاب أخصائي التخدير، والدكتور محمود حبيب أخصائي التخدير، وفريق تمريض متميز بقسم العمليات والداخلي، بالتعاون مع فرق مكافحة العدوى والجودة.

تقديم خدمات طبية متميزة في سيوة

وأكد وكيل وزارة الصحة بمطروح علي جهود الاطقم الطبية وفريق العمل بالمستشفى للجهد المبذول، وحثهم على الاستمرارية فى العطاء وبذل الجهد من أجل تقديم خدمة طبية على مستوى عال لأبناء محافظة مطروح.