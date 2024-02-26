خبير اقتصادي: مشروع تطوير رأس الحكمة نموذج ممتاز للاتفاقيات الاستثمارية

قال الخبير الاقتصادي عادل عبد الفتاح عضو اتحاد الصناعات المصرية، إن التوقيع على مشروع تطوير رأس الحكمة، آثار حالة من الاهتمام بين مجتمع رجال الأعمال للتساؤل حول الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر حاليا، بل والمشاركة في هذا الاستثمار الكبير في منطقة رأس الحكمة، لافتا إلى أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة مشروع متشعب الفوائد، ويسهم في تخفيض الدين العام الخارجي بحوالي 11 مليار دولار دفعة واحدة بالإضافة إلى أن ضخ 24 مليار دولار خلال 60 يوما يمثل فرصة جيدة للغاية، وهو في رأيه يمثل إنجازا كبيرا في ظل أن تقديرات المؤسسات الدولية للفجوة التي لدى مصر من العملات الأجنبية لا تتجاوز خلال ثلاث سنوات كاملة 24 مليار دولار.

نموذج اتفاق استثمار رأس الحكمة هو نموذج ممتاز للاتفاقات الاستثمارية

وأكد عضو اتحاد الصناعات المصرية خلال حواره مع برنامج «أوراق اقتصادية»، المُذاع على شاشة قناة «النيل للأخبار»، أن نموذج اتفاق استثمار رأس الحكمة هو نموذج ممتاز للاتفاقات الاستثمارية، بالنسبة لحفظ استدامة حقوق الدولة في إيرادات المشروع، وفي منح القطاع الخاص الحرية الكاملة في إدارة المشروع، معربا عن أمله أن تقوم الحكومة بالسير على هذا النهج في المشروعات المقبلة.

الصفقة أثبتت العلاقات المتبادلة بين الإقتصاد والسياسة

وشرح عضو اتحاد الصناعات المصرية، أن الصفقة أثبتت العلاقات المتبادلة بين الاقتصاد والسياسة، فالاثنين وجهين لعملة واحدة، معتبرا أنه لولا التوافق السياسي بين مصر والإمارات على أعلى مستوى سياسي ما كان من الممكن توقيع هذا الصفقة، منبها في الوقت نفسه أن المفاوضات بين الحكومة وبين الشريك الإماراتي جاءت إيجابية على نحو أكبر من المتوقع، إذ لم يكن أكبر المتفائلين يتوقع نجاح الحكومة في توقيع الصفقة بهذه السرعة على نحو يضخ في البنك المركزي هذا التدفق الهائل من العملات الأجنبية في هذا الوقت القصير مع السرعة في ضخ كامل الاستثمارات في أقل من ثلاثة أعوام.

وأشار الخبير الإقتصادي إلى دور البنية التحتية المصرية القوية في الدفع بالصفقة، مشيرا إلى أن الإنفاق الكبير الذي خصصته الحكومة للبنية التحتية خلال السنوات العشر الماضية كان كلمة السر وراء جذب الاستثمار الخاص بإتفاقية رأس الحكمة في ظل شبكة الطرق الكبيرة التي ربطت المنطقة بجميع أرجاء الجمهورية، فلولا التطوير الكبير في البنية التحتية ما كان في مقدور مصر أن توقع هذه الصفقة وأن تدشن هذا المشروع الكبير.

مشروع تطوير رأس الحكمة ترجمة فعلية على أرض الواقع

وأكد الخبير الاقتصادي أن ما جرى في صفقة رأس الحكمة هو ترجمة فعلية على أرض الواقع لتأسيس إطار لشراكة استراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص في دفع الاستثمار، وهذا الإطار يمثل قاعدة أساسية تنطلق منها الحكومة لاكتساب ثقة القطاع الخاص والمستثمرين لتكرار التجربة سواء مع مستثمر أجنبي أو مع مستثمرين مصريين، معربا عن اعتقاده في أن هذا المشروع من شأنه فتح مجالات استثمارية كبيرة للمستثمرين والمطورين العقاريين والسياحيين المصريين.