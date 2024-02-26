كاتب صحفي: مشروع تطوير رأس الحكمة جاء بناء على وجود بنية تحتية قوية

قال الكاتب الصحفي رفعت رشاد، إن المشروعات القومية لها العديد من المزايا أهمها تحقيق التنمية المستدامة، وهي التي تعني توطين هذه المشروعات في مساحات جغرافية مترامية الأطراف في كل أنحاء الجمهورية، موضحًا أن هذا يؤدي إلى أن يكون هناك فرص عمل لأبناء هذه المناطق، وصناعات، ومنتجات من هذه المناطق.

المزيد من فرص العمل

أضاف خلال استضافته عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن المشروعات القومية تؤدي إلى المزيد من فرص العمل للآلاف من أبناء الوطن، ويزيد من إنتاجية المطلوبة للاستهلاك المحلي وللتصدير يضاعف من الجهد في جذب العملة الأجنبية قائلا: «مهمة للغاية لدفع عجلة الإنتاج للأمام».

وجود المشروعات القومية الكبرى

تابع، أن لولا وجود المشروعات القومية الكبرى التي تتعلق بالكهرباء والطرق والجسور الذي جرى إنشاؤها ما كان لهذا المشروع أن يرى النور، وشراكة تطوير رأس الحكمة، جاءت بناء على وجود بنية تحتية قوية وأن هناك مشروعات مستمرة لتحسين هذه البنية.