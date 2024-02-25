عماد الدين حسين: الحكومة تمتلك تصورا لإشعار المواطن بعائد مشروع تطوير رأس الحكمة

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، وعضو الحوار الوطني، إنّ الحكومة لديها الكثير من التصورات، لكي يشعر المواطن بعائد مشروع تطوير رأس الحكمة.

القضاء على الفجوة الدولارية

وأضاف «حسين»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، والمُذاع على شاشة «ten»، أنّ الدولة عليها أن تعمل على زيادة الإنتاج من أجل القضاء على الفجوة الدولارية، وتحويل التوصيات إلى آليات على أرض الواقع.

ترجمة توصيات الحوار الوطني

وبيّن أنّ رئيس مجلس الوزراء، تحدث خلال لقاء أعضاء الحوار عن تشكيل لجنة تنسيقية في الحكومة، للعمل على ترجمة توصيات الحوار الوطني، إلى قرارات تنفيذية على أرض الواقع.

وأوضح أنَّ رئيس مجلس الوزراء تحدث باستفاضة عن الأزمة الاقتصادية الناتجة من مرور مصر بظرف شديد الصعوبة، بسبب الحرب الروسية، وأزمة كورونا وما حدث في البحر الأحمر مشيرًا إلى أن الأزمات كانت عبارة عن ضربات متتالية للاقتصاد المصري.