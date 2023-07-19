القصة الكاملة لاحتجاز جندي أمريكي في كوريا الشمالية.. عبور دون إذن

كشفت وكالة تابعة للأمم المتحدة، الثلاثاء، عن احتجاز مواطن أمريكي في دولة كوريا الشمالية عقب عبوره حدود البلاد المشتركة مع كوريا الجنوبية.

العبور دون إذن

في الوقت ذاته قالت قيادة الأمم المتحدة عبر تغريدة لها على موقع التغريدات القصيرة «تويتر»، أنه تم عبور مواطن أمريكي في جولة توجيهية للمنطقة الأمنية المشتركة دون إذن وكان هذا على خط ترسيم الحدود العسكرية إلى جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، مع الاعتقاد بأن الجندي محتجز حاليا في كوريا الديمقراطية وسط محاولة حل الأزمة بالتواصل مع الجيش الشعبي الكوري.

المنظمون لمناطق العبور

وتوجد المنطقة الأمنية المشتركة داخل المنطقة المنزوعة السلاح بين الكوريتين والجولات في المنطقة مفتوحة للجمهور والتي تعمل على تنظيمها قيادة الأمم المتحدة، وتشمل هذه المنطقة تحصينا عاليا ويوجد حولها أميال طويلة من الأسلاك الشائكة والألغام الأرضية وسط حراسة مشددة من البلدين

مناطق تفتيش مختلفة

وتوجد عدة مناطق تفتيش من أجل العبور من دول إلى أخرى، ولكن عبور خط الترسيم العسكري الذي يمثل الحدود الفعلية بين كوريا الشمالية والجنوبية لا يتطلب اجتياز أي حاجز مادي، فلا يوجد إلا خط صغير مرتفع على الأرض ويمكنك العبوره عبر خطوة واحدة فقط وهو ما فعله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في عام 2018 عند لقائه بالزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في المنطقة الأمنية المشتركة في عام 2019.

يأتي احتمال احتجاز مواطن أمريكي في الحجز العسكري لكوريا الشمالية وسط إطلاق مستمر من كوريا الشمالية لصواريخ باليستية على سبيل التجربة.