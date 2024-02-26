عبادات مستحبة في النصف الثاني من شعبان.. منها صلاة الأوابين

شهر شعبان من الشهور الفضيلة التي حظيت بمكانة عظيمة عند المسلمين، ويأتي بين شهري رجب ورمضان، حاملاً معه فرصًا عظيمة للطاعات والخيرات، ومن أهم فضائله رفع الأعمال إلى الله تعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يفضل الصيام في شهر شعبان.

الدعاء والصلاة

وليلة النصف من شعبان ليلة مباركة، وورد في فضلها أحاديث تدلّ على أهميتها، ويُستحبّ فيها الإكثار من الدعاء والصلاة وقراءة القرآن، كما أن شعبان يعد فرصةً رائعةً للتحضير لشهر رمضان المبارك، من خلال التعود على العبادات والصيام، ويستحب في شهر شعبان الإكثار من التوبة والاستغفار وخاصة ف النصف الثاني من شعبان، لتنقية النفس والبدء من جديد، والإكثار من الصدقات، لنيل رضا الله تعالى ومساعدة الفقراء والمحتاجين.

صيام أيام شعبان

وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، أنَّ رسول الله كان يصومُ شعبانَ ورمضان، ويتحرى الاثنين والخميس، وأنَّه سأَل عائشةَ عن صيامِ رسولِ اللهِ صلى صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قالت: «كان يصومُ شعبانَ كلَّه حتَّى يصِلَه برمضانَ وكان يتحرَّى صيامَ الاثنينِ والخميسِ، وبالتالي يتبقى النصف الثاني من منتصف شهر شعبان فيمكننا الصيام فيه».

صلاة الأوابين

وأشارت دار الإفتاء إلى أنَّ فقهاء الشافعية قالوا إنَّ صلاة الأوابين تطلق بالاشتراك على صلاة الضحى وعلى النفل الذي يصليه الإنسان بعد المغرب إلى العشاء، والأوابون: جمع أواب، وهو المطيع، وقيل: الراجع إلى الطاعة، وتسمى أيضًا بصلاة الغفلة؛ لغفلة الناس عنها واشتغالهم بغيرها من عشاء ونوم وغيرها، وسمى النفل الذي بعد المغرب بصلاة الأوابين؛ لأن فاعله رجع إلى الله تعالى وتاب مما فعله في نهاره، وهي من الأعمال التي يمكننا القيام بها في النصف الثاني من شعبان.