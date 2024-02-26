7 أشخاص يظلهم الله يوم القيامة.. هل أنت منهم؟

يوم القيامة هو يوم الحساب والجزاء، ونهاية الدنيا وبداية الآخرة، وفيه يُبعث الناس من موتاهم ويُحاسبون على أعمالهم في الدنيا، وهناك سبعة يظلهم الله يوم القيامة، الذي ينقسم إلى مراحل منها الصعقة والنفخة الأولى، والبرزخ والنفخة الثانية والصراط، والميزان والحساب والجنة والنار.

كيف نستعد ليوم القيامة؟

علينا أن نؤمن بالله تعالى ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نعمل الصالحات ونبتعد عن المعاصي، ونكثر من الدعاء والاستغفار، ونتوب إلى الله تعالى من جميع ذنوبنا، حسبما أوردت دار الإفتاء المصرية.

سبعة يظلهم الله يوم القيامة من هم؟

أوضحت «الافتاء» عبر موقعها الرسمي، أنّ هناك سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله، وفقًا للحديث الشريف: «سبعةٌ يُظِلُّهم اللهُ في ظلِّه يومَ لا ظلَّ إلَّا ظلُّه: إمامٌ عادلٌ وشابٌّ نشَأ في عبادةِ اللهِ تعالى ورجلٌ ذكَر اللهَ خاليًا ففاضت عيناه ورجلٌ ـ كان ـ قلبُه معلَّقٌ في المسجدِ ورجُلانِ تحابَّا في اللهِ: اجتمَعا عليه وتفرَّقا ورجلٌ دعتْه امرأةٌ ذاتُ منصبٍ وجمالٍ إلى نفسِها فقال: إنِّي أخافُ اللهَ ورجلٌ تصدَّق بصدقةٍ فأخفاها حتَّى لا تعلَمَ شِمالُه ما تُنفِقُ يمينُه».

تفاصيل سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله:

- إمام عادل: أي حاكم يحكم بين الناس بالعدل والإنصاف.

- شاب نشأ في عبادة الله: أي شاب نشأ على طاعة الله وعبادته.

- رجل قلبه معلق بالمساجد: أي رجل يحب المساجد ويحرص على الصلاة فيها.

- رجلان تحابا في الله: أي رجلان أحبا بعضهما البعض لله تعالى.

- رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله: أي رجل عصم نفسه من الفاحشة خوفًا من الله تعالى.

- رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه: أي رجل تصدق بصدقة سرًا دون أن يعلم أحد.

- رجل ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه: أي رجل ذكر الله تعالى في مكان خالٍ فبكى من خشية الله.

فضل من يظلهم الله في ظله:

- ينجون من شدة يوم القيامة.

- ينالون رضا الله تعالى.

- يدخلون الجنة بغير حساب.