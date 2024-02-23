أدعية جامعة للأسرة والأبناء في شهر شعبان.. تجلب الرزق والبركة

تعد ليالي النصف الأخير من شهر شعبان من الليالي المباركة التي يسعى خلالها الكثيرين إلى المواظة على الأعمال التي تقرب إلى الله عزوجل في كل وقت وحين، ومن بينها الأدعية التي يرغب الجميع في ترديدها، لذلك توضح «الوطن» في السطور التالية الأدعية الجامعة للأسرة والأبناء في شهر شعبان.

الأدعية الجامعة للأسرة والأبناء في شهر شعبان

وبخصوص الحديث عن الأدعية الجامعة للأسرة والأبناء في شهر شعبان، حذرت دار الإفتاء المصرية سابقا عبر صفحاتها الرسمية على «فيسبوك» من الدعاء على النفس والولد والمال، لأن النبي الكريم نهى عن ذلك، لما روى عن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما قَالَ: عن رَسُولُ اللهِ صل الله عليه وآله وسلم: «لَا تَدْعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَوْلَادِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى خَدَمِكُمْ، وَلَا تَدْعُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْ؛ لَا تُوَافِقُوا مِنَ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَاعَةَ نَيْلٍ فِيهَا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيبَ لَكُمْ» رواه مسلم.

أدعية للأسرة والأبناء في شهر شعبان

وحول الأدعية الجامعة للأسرة والأبناء في شهر شعبان، أكد الشيخ عبد الغني هندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، خلال حديثه لـ«الوطن» أنه يجوز للمسلم أن يدعو لأسرته بما يرغب ومنها:

«اللهم اجعل كلَّ أيامنا مباركة وأَدِمْ يا ربنا نفحاتك علينا وعلى أهل بيوتنا ما دامت رحمتك باقية، واجعلنا ممَّن يحشرون إلى الرحمن وفدًا يا رب العالمين».

«اللهم قد أقبل علينا عام جديد نسألك من خيره ونعوذ بك من شره، نسألك اللهم أن تجعله عام خير، وأن تنصر الإسلام والمسلمين وأسألك اللهم عملا يقربني إليك يا ذا الجلال والإكرام، وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم»

«اللَّهمَّ إنِّي أسألُك العافيةَ في الدُّنيا والآخرةِ، اللَّهمَّ أسألُك العفوَ والعافيةَ في ديني ودنيايَ وأَهلي ومالي، اللَّهمَّ استر عورتي -وقالَ عثمانُ عوراتي- وآمِن رَوعاتي اللَّهمَّ احفظني من بينِ يدي ومن خَلفي وعن يَميني وعَن شِمالي ومن فَوقي وأعوذُ بعظَمتِك أن اغتالَ من تحتي».

«اللهم إنا نستودعك أنفسنا وأرواحنا وأحبتنا وأهلينا وأولادنا وحاضرنا ومستقبلنا فاحفظنا بحفظك واكلأنا بعين رعايتك واحمنا بحماك وادفع عنا واكفنا شر ما نخاف ونحذر اللهم اجعل هذه الأيام تمر ولا تضر اللهم ابعد عنا شر الأمراض والأوبئة اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الداء بلطفك يا لطيف بحفظك يا حفيظ برحمتك يا رحيم».

«اللهم أخرج كل عين لامّة، اللهم أخرج كل عين حاسدة حاقدة، وكل نفس خبيثة مبغضة لزوال النعم تمنّت».

للهم إني أسألك رحمة من عندك، تهدي بها قلبي، وتجمع بها أمري، وتلم بها شعثي وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي وتبيّض بها وجهي، وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها الفتن عني وتعصمني بها من كل سوء».