«راجع قريب».. كيف كان الظهور الأخير لفادي إبراهيم قبل وفاته؟

يسند جسده الهزيل على سرير المرض، وابتسامة رقيقة تشق طريقها بصعوبة على ملامح وجهه الذي أنهكه الألم، وهو يحمل تمثالا ذهبيا مدونا عليه «جينتل الدراما اللبنانية» يعيد بذلك الذاكرة إلى الرجل الوسيم الذى أثرى الدراما اللبنانية والعربية بأدواره المتنوعة، شكل ذلك المشهد الظهور الأخير للفنان فادي إبراهيم قبل رحيله اليوم عن عمر ناهز 67 عاما.

قبل أيام قليلة من وفاة فادي إبراهيم وتحديدا يوم 12 فبراير الجاري كان الظهور الأخير لفادي إبراهيم، حيث توجه وفد من أعضاء مجلس إدارة مهرجان الزمن الجميل إلى المستشفى حيث يتلقى فادي العلاج بها بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها وتسبّبت في بتر قدمه، لتقديم تكريم له باسم المهرجان تقديرا له على إسهاماته الفنية الكبيرة، وهو التكريم الذي تسلمه على فراش المرض.

تفاصيل الظهور الأخير لفادي إبراهيم قبل وفاته

رغم الألم الذي ظهر على وجه فادي إبراهيم، إلا أنّه وعد جمهوره في مقطع فيديو متقتضب بالعودة مرة أخرى إلى الساحة الفنية، قائلا: «أنا راجع على الساحة قريبا بأعمال مهمة إن شاء الله».

وفاة فادي إبراهيم عن 67 عاما

لم يعلم أحد أنّ تلك الصورة ستكون الظهور الأخير لفادي إبراهيم الذي نقل إلى العناية المركزة مؤخرا، بعد تدهور حالته الصحية بسبب مضاعفات قدمه التي تم بترها في يناير الماضي بعد إصابتها بغرغرينا وصلت إلى العظام، ليرحل فادي إبراهيم عن عالمنا صباح اليوم وفق ما أعلنه نقيب الممثلين اللبنانيين نعمة بدوي.