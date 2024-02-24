تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم بعد بتر قدمه

كشف نعمة بدوي، نقيب المهن التمثيلية اللبناني، عن تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم، بعد تدهور حالته خلال الساعات القليلة الماضية، وأدت إلى احتجازه في أحد غرف العناية المركزة.

تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم

وقال نعمة بدوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفنان فادي إبراهيم نقل إلى المستشفى، واحتجز بالعناية المركزة، بسبب تدهور حالته الصحية، وسيظل تحت المراقبة لمدة 48 ساعة، مؤكدا أن وضعه الصحي مستقر.

وكان الفنان اللبناني فادي إبراهيم، تعرض لأزمة صحية شديدة، خلال الفترة الماضية، أدت إلى خضوعه لعملية بتر قدمه، نتيجة مضاعفات مرض السكر، إذ حدث غرغينة بمنطقة العظام، ما استلزم خضوعه لهذه الجراحة، وذلك حسبما صرح لـ«الوطن» في تصريح سابق.

سبب شهرة فادي إبراهيم عند المصريين

الفنان فادي إبراهيم اشتهر عند المصريين، بسبب دوره في مسلسل «فرقة ناجي عطا الله»، الذي اشترك فيه بجانب الزعيم عادل إمام، عام 2012.