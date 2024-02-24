رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم بعد بتر قدمه

كتب:

أحمد عبد الرحمن
07:35 م | السبت 24 فبراير 2024
فادي إبراهيم

فادي إبراهيم

كشف نعمة بدوي، نقيب المهن التمثيلية اللبناني، عن تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم، بعد تدهور حالته خلال الساعات القليلة الماضية، وأدت إلى احتجازه في أحد غرف العناية المركزة.

تطورات الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم

وقال نعمة بدوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الفنان فادي إبراهيم نقل إلى المستشفى، واحتجز بالعناية المركزة، بسبب تدهور حالته الصحية، وسيظل تحت المراقبة لمدة 48 ساعة، مؤكدا أن وضعه الصحي مستقر.

وكان الفنان اللبناني فادي إبراهيم، تعرض لأزمة صحية شديدة، خلال الفترة الماضية، أدت إلى خضوعه لعملية بتر قدمه، نتيجة مضاعفات مرض السكر، إذ حدث غرغينة بمنطقة العظام، ما استلزم خضوعه لهذه الجراحة، وذلك حسبما صرح لـ«الوطن» في تصريح سابق.

سبب شهرة فادي إبراهيم عند المصريين

الفنان فادي إبراهيم اشتهر عند المصريين، بسبب دوره في مسلسل «فرقة ناجي عطا الله»، الذي اشترك فيه بجانب الزعيم عادل إمام، عام 2012.

اقرأ المزيد:

الفنان فادي إبراهيم يكشف تفاصيل حالته الصحية: أخضع لجراحتين غدا والأسبوع المقبل

بعد بتر قدمه.. فادي إبراهيم يكشف تفاصيل جراحة أخرى يخضع لها غدا

بعد بتر قدمه.. أعمال مصرية بارزة شارك فيها الفنان اللبناني فادي إبراهيم

فادي إبراهيم قبل إجراء عملية جراحية جديدة: «بتمنى أرجع أحسن من الأول»

مرض تسبب في بتر قدم الفنان فادي إبراهيم.. اعرف طرق الوقاية منه

تدهور الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم ودخوله العناية المركزة
بقلم أحمد عبد الرحمن