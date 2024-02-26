تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة الفنان اللبناني فادي إبراهيم

فارق الفنان اللبناني فادي إبراهيم، الحياة منذ قليل في أحد المستشفيات، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة تسببت في دخوله العناية المركزة لأكثر من شهر.

تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة فادي إبراهيم

وقال مصدر مقرب من الفنان فادي إبراهيم، إن حالة الممثل الراحل تدهورت بشكل كبير خلال الساعات الماضية، وتوقفت إحدى كليتيه عن العمل تمامًا، وأدى ذلك لحدوث مضاعفات شديدة في الجسم قبل أنّ يفارق الحياة.

وكان الممثل اللبناني قد بُترت قدمه في شهر يناير الماضي، بسبب إصابته بالغرغرينا، إلا أنّ حالته ساءت ليظل في العناية المركزة بأحد المستشفيات حتى وفاته.

أشهر أدوار فادي إبراهيم

اشتهر الفنان فادي إبراهيم عند المصريين، بسبب دوره في مسلسل «فرقة ناجي عطا الله»، الذي اشترك فيه بجانب الزعيم عادل إمام عام 2012، كما مثل في عدد آخر من المسلسلات منها «البحث عن صلاح الدين، العاصفة تهب مرتين، السهام الجارحة، مع الأطباء العرب».