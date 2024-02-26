عاجل.. وفاة الفنان فادي إبراهيم إثر مضاعفات بتر قدمه

رحل الفنان اللبناني فادي إبراهيم صباح اليوم عن عمر ناهز 67 عاما، بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير منذ بتر قدمه بسبب مضاعفات مرض السكري، حيث قضى الفترة الماضية في العناية المركزة بأحد المستشفيات اللبنانية.

وأعلن نقيب الممثلين اللبنانين، نعمة بدوي، وفاة الفنان فادي إبراهيم، عبر تدوينة نشرها عبر حسابه على «فيس بوك»: «باسمي وباسم نقابة الممثلين في لبنان وباسم عائلة الزميل الفادي، بمزيد من الحزن والأسى نعلن وفاة الفنان النجم فادي إبراهيم».

مضاعفات السكر.. السبب وراء رحيل فادي إبراهيم

وتعود تفاصيل الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم إلى نوفمبر الماضي، حيث نقله إلى المستشفى بعد إصابته بالتهاب في الدم تطلب خضوعه إلى غسيل الكلى مرتين أسبوعيا، وفي يناير خضع إلى جراحة لبتر قدمه بعد إصابته بغرغرينة وصلت إلى العظام نتيجة مضاعفات مرض السكري، وفي الأيام الماضية تدهورت حالته الصحية بشكل كبير ونقل إلى العناية المركزة.